نسخة مطورة من برنامح الحماية ويندوز ديفندر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة مايكروسوف رسميا بدء اختبارها النسخة المطورة من برنامح الحماية ويندوز ديفندر "Windows Defender" الخاص بالمتصفحين جوجل كروم "Google chrome" وفاير فوكس "Firefox" من أجل حماية أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الفيروسات والإعلانات الخبيثة التي تتسبب بالضرر سواء لأجهزة الكمبيوتر التابعة للأفراد أو الشركات.

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وحسب موقع engadget.com، فإن النسخة الجديدة من برنامح ويندوز ديفندر "Windows Defender" لن تعمل دون تنزيل متصفح مايكروسوفت إيدج "Microsoft Edge" الذي سيتعامل مع أي موقع غير موثوق فيه أو رسائل مريبة بفتح نافذة جديدة بعيدا عن متصفحي جوجل كروم "Google chrome" أو فاير فوكس "Firefox" منعا لتسلل أي أضرار إلى جهاز الكمبيوتر واختراق المعلومات والبيانات للشبكات الداخلة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر التابعة للشركات.

وستتواجد ملحقات النسخة الجديدة من برنامج الويندز ديفيندر "Windows Defender" خلال وقت قريب للغاية بشكل موسع حيث يمكن الحصول عليها بشكل مباشر من متجر مايكروسوفت "Microsoft" الإلكتروني بعد انتهاء فترة الاختبار والتجربة.