- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نسخة مطورة من برنامح الحماية ويندوز ديفندر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلنت شركة مايكروسوف رسميا بدء اختبارها النسخة المطورة من برنامح الحماية ويندوز ديفندر "Windows Defender" الخاص بالمتصفحين جوجل كروم "Google chrome" وفاير فوكس "Firefox" من أجل حماية أجهزة الكمبيوتر الشخصية من الفيروسات والإعلانات الخبيثة التي تتسبب بالضرر سواء لأجهزة الكمبيوتر التابعة للأفراد أو الشركات.
وحسب موقع engadget.com، فإن النسخة الجديدة من برنامح ويندوز ديفندر "Windows Defender" لن تعمل دون تنزيل متصفح مايكروسوفت إيدج "Microsoft Edge" الذي سيتعامل مع أي موقع غير موثوق فيه أو رسائل مريبة بفتح نافذة جديدة بعيدا عن متصفحي جوجل كروم "Google chrome" أو فاير فوكس "Firefox" منعا لتسلل أي أضرار إلى جهاز الكمبيوتر واختراق المعلومات والبيانات للشبكات الداخلة الخاصة بأجهزة الكمبيوتر التابعة للشركات.
وستتواجد ملحقات النسخة الجديدة من برنامج الويندز ديفيندر "Windows Defender" خلال وقت قريب للغاية بشكل موسع حيث يمكن الحصول عليها بشكل مباشر من متجر مايكروسوفت "Microsoft" الإلكتروني بعد انتهاء فترة الاختبار والتجربة.
كانت هذه تفاصيل خبر نسخة مطورة من برنامح الحماية ويندوز ديفندر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.