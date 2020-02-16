سامسونج تعلن إطلاق إصدار جديد من ساعتها الذكية جالاكسي Watch Active 2

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق إصدار جديد منخفض التكلفة ومزود بتقنية LTE من ساعتها الذكية جالاكسي Watch Active 2.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الإصدار الجديد المصنوع من الألومنيوم يمثل مدخلا غير مكلف إلى عالم الساعات الذكية المزودة بتقنية LTE. Advertisements وأوضحت شركة سامسونج أن إصدار الألومنيوم الجديد المزود بتقنية LTE من ساعة جالاكسي Watch Active 2 يتوافر في أربعة ألوان رائعة وبمقاسين مختلفين، وتبلغ تكلفة الموديل 40 ملم حوالي 349 يورو والموديل 44 ملم حوالي 369 يورو. وتمتاز ساعة سامسونج جالاكسي Watch Active 2 بتصميم أنيق والعديد من الوظائف المفيدة لتسجيل الأنشطة الرياضية والبدنية، كما تتضمن مستشعرا لقياس نبضات القلب، بالإضافة إلى مقاومة الماء والأتربة وفقا لفئة الحماية IP68. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لساعة سامسونج جالاكسي Watch Active 2 على شاشة Super AMOLED قياس 1.2 بوصة تعمل بدقة وضوح 360 x 360 بيكسل وتعرض 16 مليون لون. وأعلنت الشركة الكورية عن توافر إصدار الألومنيوم المزود بتقنية LTE من ساعتها الذكية جالاكسي Watch Active 2 في الأسواق العالمية اعتبارا من الآن.

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