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تقنية البلوتوث قد تكون خطرا بهواتف أندرويد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

تقنية البلوتوث قد تكون خطرا بهواتف أندرويد

متابعات_الخليج 365

يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام جوجل أندرويد استعمال تقنية البلوتوث بحرص حاليا.

 

وأشارت بوابة التقنيات "هايزه أونلاين" الألمانية إلى وجود ثغرة أمنية في الكثير من الهواتف الذكية قد تتيح للقراصنة سرقة البيانات الشخصية أو تسريب البرمجيات الخبيثة.

 

ويُستثنى من ذلك الأجهزة المثبت بها آخر تحديث أمني، لأنها بذلك تكون محمية ضد الأكواد الخبيثة.

 

 

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وتقول بوابة التقنية: يمكن للمستخدم التحقق من ذلك عن طريق قائمة الإعدادات المتقدمة تحديث النظام أو قائمة الإعدادات/حالة الأمان.

 

وتمتاز الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية المزودة بنظام جوجل أندرويد 10 بأنها آمنة في جميع الأحوال.

 

وعادة لا يتمكن المستخدم من تثبيت تحديثات الأمان بنظام جوجل أندرويد يدويا، بل يتعين عليه الانتظار إلى أن تقوم الشركة المنتجة للهاتف الذكي بإطلاق تحديث النظام، الذي يعمل على سد الثغرة الأمنية الموثقة برقم CVE-2020-0022 والتي تم اكتشافها بواسطة شركة الأمان ERNW الألمانية.

 

ونصح الخبراء الألمان بالحد من استعمال تقنية البلوتوث قدر الإمكان، خاصة في الأماكن العامة، كإجراء حماية مؤقت.

 

كما يمكن للمستخدم ضبط الإعدادات، بحيث لا تتمكن الأجهزة الخارجية من التعرف على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي الخاص به عند تنشيط تقنية البلوتوث.

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