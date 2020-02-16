شركة نيكون تطرح كاميراتها D6 الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة نيكون كاميراتها D6 الجديدة، التي تضع من خلالها معايير جديدة لأداء التركيز التلقائي وتهدف إلى تلبية متطلبات المصورين المحترفين.



وأشارت الشركة اليابانية إلى أن نظام الكاميرا الجديدة يعمل بنحو 105 نقاط تركيز مع الاعتماد على خاصية "نطاق اكتشاف التركيز الموسع"، التي تعمل على عرض موضوع التصوير بشكل صحيح، حتى إذا تحرك من نطاق نقطة التركيز.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للكاميرا نيكون D6 الجديدة على مستشعر الإطار الكامل CMOS بدقة 20.8 ميجابيكسل.

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وتتيح إمكانية التقاط 14 صورة في الثانية مع وظيفة التركيز التلقائي الكامل وتتبع التعريض، وفي وضع الفيديو يمكن حفظ اللقطات الفردية لمقطع الفيديو كصورة بنفس دقة وضوح مقطع الفيديو المعني.

وقامت شركة نيكون بتجهيز الكاميرا D6 الجديدة بتقنية الواي فاي ومنفذ USB-C وفتحتين لبطاقات CFExpress، علاوة على إمكانية تخزين اثنين من صور JPEG بأحجام مختلفة وإعدادات جودة متباينة في الوقت نفسه.

وتشتمل الكاميرا على ما يبلغ مجموعه 14 زرا قابلا للتهيئة، وتأتي الكاميرا الجديدة في جسم مصنوع من المغنيسيوم المقاوم لجميع الظروف الجوية.

وأعلنت شركة نيكون طرح كاميراتها D6 الجديدة في الأسواق العالمية خلال شهر نيسان/أبريل المقبل.