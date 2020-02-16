شركة لكزس تعتزم كشف النقاب عن آخر حلولها التقنية في عالم السيارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

تعتزم شركة لكزس كشف النقاب عن آخر حلولها التقنية في عالم السيارات المتمثل في استبدال مرايا الرؤية الخلفية بالكاميرات.



وتعرض الشركة اليابانية تلك التقنية خلال مشاركتها في فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات في الفترة من 3 إلى 15 مارس/آذار المقبل.

وأوضحت لكزس أن النظام الجديد يظهر في الموديل ES 300h، لتصبح به الشركة الأولى التي تقدم هذه التقنية في سيارات الإنتاج قياسي.

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وتقول لكزس إن التقنية الجديدة من شأنها تحسين الرؤية للمنطقة الخلفية للمركبة وما حولها، كما أنها تقلل أو حتى تصل لتغطية كاملة للنقاط الميتة (العمياء).

وتظهر صورة الكاميرا عبر شاشتين ملونتين قياس 5 بوصات على قاعدتي العمودين A، وهو ما يمنحها ميزة الوجود في منطقة معتادة من قبل قائدي السيارات.

وتوفر التقنية وظيفة الزاوية الواسعة الأوتوماتيكية انعطافا ورجوعا للخلف بشكل أكثر راحة وأمانا.

ومن المميزات التي تتمتع بها هذه التقنية أنها مضادة للإبهار من كشافات السيارات الخلفية، كما تم دمج مساعد الزاوية الميتة في غطائها النحيف.