شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أسباب وأعراض بكتيريا المعدة وكيفية علاجها؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

بكتيريا المعدة أو جرثومة المعدة من الأمراض التي تسبب شعورا بالألم والمغص، ويصاب الإنسان ببكتيريا المعدة لأسباب كثيرة، وتظهر عليه العديد من الأعراض.



وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض بكتيريا المعدة وكيفية علاجها وطرق الوقاية منها..

أسباب بكتيريا المعدة:

تحدث بكتيريا المعدة نتيجة تناول الطعام الملوث، والذي يؤدي إلى دخول البكتيريا إلى الأمعاء.

قد تنتقل البكتيريا عن طريق حمامات السباحة.

الطعام غير المطبوخ جيدا يتسبب في الإصابة ببكتريا المعدة.

تنتقل البكتيريا للأمعاء، خاصة بكتيريا المكورات العنقودية والسالمونيلا، نتيجة تناول اللحوم والبيض ومنتجات الألبان.

وقد تنتقل البكتيريا عن طريق العدوى من خلال ملامسة شخص مصاب بالبكتيريا لشخص آخر أو عن طريق التواجد في الأماكن المزدحمة.

تنتقل بكتيريا المعدة لدى المصابين بضعف المناعة بشكل أكبر من غيرهم.

أعراض بكتيريا المعدة:

فقدان الشهية.

القيء والغثيان.

الإصابة بالإسهال الشديد.

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الألم بالبطن وحدوث تشنجات.

وجود دم في البراز.

فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

حدوث التجشؤ المتكرر.

مضاعفات بكتيريا المعدة:

الإصابة بالالتهابات والتهيج في بطانة المعدة.

التسبب في حدوث سرطان المعدة.

التعرض إلى الإصابة بالتقرحات في المعدة، والتي قد تتسبب في حدوث النزيف الداخلي أو ثقب المعدة.

علاج بكتيريا المعدة:

من المهم الذهاب على الفور للطبيب عند ظهور أعراض بكتيريا المعدة حتى يتم التعامل معها بشكل سريع، ووصف العلاج المناسب.

يجب الحرص على شرب السوائل بشكل منتظم.

تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

تناول مشروب الزنجبيل حيث إنه من أنواع الأعشاب التي تساعد على القضاء على بكتيريا المعدة.

يجب الحرص على تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف والتي تزيد من سوء حالة المريض.

الوقاية من التهاب المعدة:

يجب عليك الحرص على غسل اليدين جيدا بعد استخدام المرحاض منعا لانتقال العدوى.

يجب الحرص على التقليل أو منع تناول اللحوم النيئة مثل اللانشون وغيرها، والألبان غير المبسترة والتي تزيد من انتقال العدوى.

الحفاظ على نظافة الخضراوات والفواكه وغسلها بشكل جيد.