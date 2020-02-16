"عبير العراق".. شهادة بالرسوم المتحركة على بغداد مابعد 2003

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضافت الرابطة الثقافية الفرنسية في دبي، الصحفي العراقي ـ الفرنسي فرات العاني في محاضرة استعرض خلالها كتابه "عبير العراق" الحائز على جائزة "ألبير ـ لوندر" الصحفية الفرنسية في أكتوبر الماضي، وبمناسبة صدور النسخة العربية منه في باريس قبل أيام.

في صيف 2016، غرد العاني أكثر من 1000 تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، وثق فيها ذكرياته، وطفولته في العراق منذ غادرها طفلاً في التاسعة إلى فرنسا، وحتى عودته إليها صحفياً ميدانياً، ومراسلاً للحروب بعد الغزو الأمريكي في العام 2003. ثم واتته فكرة مبتكرة بإعادة كتابة هذه التغريدات، ومزجها بالرسوم الكرتونية ليكون أول عملاً أدبياً يتحدث عن الحرب، والغربة، والإنهيار الاقتصادي، والإرهاب، عبر رسومات معبرة للرسام ليونارد كوهين.

قال العاني: لم تكن مجرد تغريدات عن السفر والصبا والحرب، لكنها شهادة فريدة عن عراق آخر نحبه ونتذكر مآثره وإسهامات ناسه الأوائل في شتى دروب العلم ومجالات الحياة. وأضاف: يلقي "عبير العراق" الضوء على بلد صاحب حضارة وتاريخ كبيرين، ليغير الصورة النمطية السلبية التي ترسلها في كثير من الأحيان وسائل إعلام، ومؤسسات غربية خاصة بعد صعود التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تكن العداء لكل موروث تاريخي وحضاري في العالم. تحدث العاني عن"العراق المفقود" الذي يشتاقه كما عرفه في طفولته العامرة في منزل عائلة كبيرة وممتدة، وأحلامه لمستقبل يختاره ويشيده أبنائه المخلصين.

يسرد العاني في كتابه تاريخ بلاده منذ الحرب العراقية ـ الإيرانية 1980 - 1988، مروراً بحربي الخليج الأولى والثانية، وصولاً إلى ولادة الجماعات المتطرفة في الشمال. واعتبرت الهيئة المانحة لجائزة" ألبير ـ لوندر" الصحفية كتابه "عبير العراق"، مفاجأة أدبية من حيث الشكل.