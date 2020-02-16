شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات أدبية وتراثية وفنية احتفاء بالشارقة ضيف شرف «بولونيا لكتب الطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ميلان: ”الخليج 365”

تحتفي مدينة بولونيا الإيطالية بإمارة الشارقة، ضيف شرف على فعاليات الدورة المقبلة من «بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2020، ويقام بين 30 مارس و2 أبريل المقبل في بولونيا الإيطالية.

وتتحضر الإمارة للمشاركة في الحدث الأبرز على مستوى أدب الطفل في العالم، ببرنامج شامل يتضمن جلسات حوارية، وأنشطة تفاعلية، وعروضاً فنية وتراثية، تقدم التجربة الثقافية الإماراتية والعربية على صعيد الكتب الموجهة للصغار واليافعين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته إدارة المعرض بميلان، استعرضت خلاله خولة المجيني، مديرة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، برنامج الشارقة بالمعرض، بحضور أنتونيو بوتسونيه، المدير التنفيذي ل«بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، وإيلينا بازولي، مديرة «بولونيا الدولي لكتاب الطفل»، وألفييري لورنسون، مدير جمعية الناشرين الإيطاليين.

وأكدت المجيني أن البرنامج يحفل بالأنشطة المتنوعة التي يقدمها فريق يضم أكثر من 20 كاتباً ورساماً وقاصاً وناشراً إماراتيا وعربيا، موضحة أن «الشارقة للكتاب» تنظم برنامج الشارقة ضيف شرف المعرض، بالتعاون مع نخبة من الهيئات والمؤسسات الثقافية لتعريف الجماهير الإيطالية والعالمية بالتاريخ العريق لالتزام الإمارات بتطوير كتب الأطفال واليافعين.

وقالت المجيني: «يوفر المعرض منصة مثالية للتعريف بالمبادرات والمشاريع التي تطلقها الشارقة، التزاماً بتسهيل وصول القراء الصغار إلى الكتاب والقراءة، وجعلها أكثر جاذبية وفائدة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث قادت الإمارة جهوداً كبيرة لتحقيق هذه التطلعات طوال أربعة عقود من الزمن، حتى استحقت بجدارة لقب العاصمة العالمية.

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وشددت المجيني على أن الشارقة ستعمل، من خلال منصة المعرض على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الثقافية بين الرسامين ومؤلفي كتب الأطفال، مشيرة إلى أن التحضيرات للمشاركة في المعرض جارية منذ ما يقارب العام.

وأشارت إلى أن الشارقة تنظم في المعرض مجموعة من اللقاءات والجلسات الإبداعية بهدف تعزيز فرص التواصل والتعاون ودعم الترجمة الأدبية.

ورحبت بازولي، بإمارة الشارقة ضيف شرف المعرض التي تأتي تجسيداً لعلاقات الصداقة والتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب.

فعاليات ثقافية

وتعرض الشارقة خلال مشاركتها 17 مؤلفاً أدبياً وإبداعياً تمت ترجمته من اللغة العربية إلى اللغة الإيطالية، وست حفلات لتوقيع الكتب، و3 جلسات نقاشية تسلط الضوء على مستجدات أدب الأطفال.

برنامج مخصص للأطفال

ويشمل برنامج أنشطة وفعاليات الشارقة سلسلة من العروض الشعبية الإماراتية، وورش مخصصة للأطفال، وجلسات قرائية تفاعلية لسرد القصص، وعرض مسرحية تفاعلية وزيارات مدرسية في مختلف أرجاء بولونيا.