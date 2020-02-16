شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي: «ترجم» فرصة للاطلاع على ثقافات العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تماشياً مع جهودها الرامية إلى تعزيز حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها، نظم «مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب» للعام 2019، ورشة عمل متخصصة ل12 مترجماً من 7 دول عربية وأجنبية، بهدف تنمية مهاراتهم في الترجمة الأدبية باللغتين العربية والإنجليزية.

تقام الورشة التي عقدت من 13 إلى 15 فبراير الجاري، تحت عنوان «ترجم»، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، و«مجموعة كلمات» ومؤسسة «نيو رايتنج نورث» في مقهى الراوي الثقافي بالشارقة. وتأتي هذه المبادرة الأدبية ضمن البرنامج الذي أعدته الشارقة للمشاركة في «معرض لندن الدولي للكتاب» 2020، والذي يركز على دور الإمارة ومكانتها كمنصة إقليمية للترجمة، إضافة إلى جهودها في قطاع النشر المعني بالترجمة من العربية وإليها على المستويين المحلي والإقليمي.

وفي اليوم الأول من الورشة، توجهت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، نائبة رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، رئيسة اللجنة الاستشارية للشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، المؤسسة والرئيسة التنفيذية ل«مجموعة كلمات»، بالشكر للمشاركين، وقالت: «تبرز أهمية حركة الترجمة في أنها تقدم فرصة فريدة للاطلاع على ثقافات مختلفة، ومعرفة ما يجري من أحداث في أنحاء العالم، ومشاركتكم في مثل هذه الفعالية من شأنها أن تسهم في مواجهة أحد أبرز التحديات يتمثل في التعريف بالثقافة العربية، وتقريب وجهات النظر مع مختلف حضارات العالم، وتعزيز قيم التعاطف. أشكركم جميعاً على مشاركتكم ودعمكم الذي نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى».

بدوره، قال جافين أندرسون، مدير المجلس الثقافي البريطاني في دولة الإمارات: «يسرنا أن نعمل بالشراكة مع مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب، ومجموعة كلمات، ونيو رايتينج نورث لتقديم ورشة ناجحة للغاية في الشارقة، والتي شهدت حضور مترجمين من العربية إلى الإنجليزية ومن الإنجليزية إلى العربية من 7 دول، حيث كانت هذه الورشة فرصة رائعة لهم للتعاون وتطوير مهارتهم في الترجمة.

نحن حريصون على دعم الترجمة؛ لأنها الوسيلة التي يمكننا من خلالها مشاركة أعمالنا الأدبية، وهذا من شأنه أن يمنحنا جميعاً نظرة ثاقبة على عوالم وخبرات أخرى».

وقال مدير المجلس الثقافي البريطاني: «لقد تمكنت إمارة الشارقة على مدى 18 شهراً من تحقيق إنجازات نوعية تمثلت في فوزها بلقب العاصمة العالمية للكتاب، ومشاركتها بصفتها ضيف شرف في ستة معارض كتاب دولية في مختلف أنحاء العالم، وبالتالي فإن هذه الفعالية فرصة مثالية للجميع للاطلاع على تجربة الإمارة الرائدة في تعزيز ثقافة المطالعة وحبّ الفنون الأدبية».

وأضاف: «يشرفنا أن نتعاون مع هيئة الشارقة للكتاب للتحضير لمشاركة الشارقة في معرض لندن الدولي للكتاب 2020، الذي سيقام الشهر المقبل، والذي تحل به إمارة الشارقة ضيف شرف. ونجتمع اليوم معاً، في هذه المبادرة الأدبية ضمن البرنامج الذي أعدته الشارقة لهذه المشاركة، لتبادل الخبرات والمعارف وحشد الدعم والجهود لتفعيل حركة الترجمة من اللغة العربية وإليها».

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ورشة عمل متخصصة

وتمحورت الورش التي قدمتها إليزابيث جاكيت، وجوناثان رايت، وأحمد آل علي، وبثينة خالدي، حول التطور المهني للمترجمين المشاركين وتنمية مهاراتهم العملية في الترجمة، واستحداث فرص للتواصل مع كبار الخبراء في مجال الترجمة، فضلاً عن لقاء نخبة من المترجمين المتخصصين العرب والأجانب.

وشملت قائمة المترجمين المتخصصين في الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى العربية: أميمة صبحي من مصر، وهيفاء أبو النادي من الأردن، وسمر محفوظ من لبنان، وزوينة الطوية من عمان، ووطفة العسافين من سوريا، وماليد فايزة من الولايات المتحدة، فيما ضم فريق المترجمين المتخصصين في الترجمة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية رفائيل كوهين، وراث أحمدزاي كيمب، وكاثرين هولز، ونيما العربي، وفالنتينا فيين من المملكة المتحدة، وكارين ماكنيل من الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الورشة ضمن بعثة دراسية للشارقة مدتها خمسة أيام نظمها مكتب الشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وتعرف أيضاً المترجمون المشاركون إلى التاريخ الغني للشارقة وتراثها الثقافي خلال جولة خاصة لمعالم الإمارة، منها جزيرة النور وقلب الشارقة.

ويأتي اختيار اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة

(اليونيسكو) الشارقة العاصمة العالمية للكتاب لعام 2019، تقديراً لدورها البارز في دعم الكتاب وتعزيز ثقافة القراءة، وإرساء المعرفة كخيار في حوار الحضارات الإنسانية، واعترافاً بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الإمارة في مجال نشر ثقافة القراءة على المستوى العربي والدولي، حيث تُعد الإمارة الأولى في منطقة الخليج والثالثة في العالم العربي التي تنال هذا اللقب الرفيع بعد الإسكندرية وبيروت.