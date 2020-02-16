اللون والمساحة والمسطح شرك لاصطياد العدو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب «ثلاثية الوجع والحب واللون»، للناقد عبد الرازق عكاشة، ويتناول فيه جانباً من مسيرة الفنانين إيجون شيلي وأوسكار كوكوشكا وجوستاف كليمت، وكان الفنان كوكوشكا اليهودي المولود في النمسا عام 1886 والمتوفى عن 94 عاماً في سويسرا عام 1980 هذا الفنان الذي ناضل ضد النازي في معارك شرسة، حاول أن يفضح النازي، مشعلا في ذاكرة العالم سيرة جرائمه ضد الإنسانية أولاً وضد الفن والفنانين ثانياً، فينضم كوكوشكا مشاركاً في الحرب متطوعاً للدفاع عن إنسانية العالم، فيصاب خارج النمسا موطنه، ويعتريه الألم، لكنه استطاع عبر وعيه وثقافته أن يدرك أن للفنان دوراً أهم بكثير من الوقوف خلف أو أمام البارود، فاللون والمساحة والمسطح هم البارود الحقيقي في معارك الإبداع، والإنسانية، وهم اللغم الحقيقي، الذي يمكن أن يكون شركاً لاصطياد العدو.

Advertisements

يضم الكتاب ثلاثة مبدعين جمعتهم لغة التمرد، وسكنت إبداعاتهم، رغم الخصوصية التي ميزت كل واحد منهم، بسماته الخاصة، بروح الثورة على المألوف، فكان اختيار شيلي وكوكوشكا وكليمت، من الذكاء ما يجعلنا نقرأ تأريخاً حقيقياً لشكل الحركة التشكيلية في النمسا في مرحلة من أهم مراحلها، حيث يقود كليمت ثورة التجديد، فاتحا باب إبداع مغاير بمفاهيم جديدة نحو أوروبا، ضاربا عرض الحائط بوثن الأكاديميين في الجامعة، متجاوزا بكل ما يمتلك من إبداع حقيقي وثورة للتجديد هذا الجمود الذي انحنى له الأكاديميون.

ينفذ كليمت لوحة الفلسفة بأجزائها الثلاثة التي كلفته بها الجامعة (العدل، النور، الحكمة) ويفوز بها في صالون باريس عام 1903 لكن الصراع يمنع الجامعة من اقتنائها تلبية لحقد الأكاديميين الذين حاولوا النيل من المبدع المجدد، الذي كان يدعم بإخلاص ومحبة تلميذيه (شيلي وكوكوشكا) مؤمنا بإمكاناتهما واثقا بأنهما يفتحان للإبداع بابا لا بد لهما من ريادته والولوج فيه حتى يكشف الضوء ملامحه، فيهمس كليمت لتلميذه شيلي: أين تعلمت الرسم؟ من زرع في يدك هذه شيطان السرعة وجنون الخط؟ ثم بتواضع المعلم يستكمل: «أنا الأستاذ علي اليوم أن أتعلم منك هذه السرعة وهذا الجنون»، ويقول لتلميذه كوكوشكا: «حدثني عن تلك الخلطة اللونية المدهشة، أنا سعيد أن بين طلابي الشيطانين شيلي وكوكوشكا».

لم يكتب عكاشة سيرة ذاتية لهذا الثلاثي، لكنه اقترب من وجعهم حد الانصهار وعبر ثقافة بصرية وخبرة رؤيوية أمسك بهذا الحبل السري الذي تشكل من ذبذبات الضوء، فارتعشت فرشاة جنونهم رقصا من الألم والوجع والمحبة.