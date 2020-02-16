هجوم بتفاحة على نتنياهو

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP رئيس الوزراء بنيامين نتنياهوهجوم بتفاحة على نتنياهو أحالت الشرطة الإسرائيلية مواطنة للتحقيق بعدما رمت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتفاحة، خلال مشاركته في مؤتمر انتخابي لحزبه "الليكود" في نتانيا. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو لم يصب بأذى، فيما احتجزت الشرطة المرأة البالغة 25 عاما على ذمة التحقيق. ورجحت صحيفة "جورزاليم بوست" أن المرأة عندما ألقت التفاحة، كانت تستهدف رئيسة بلدية نتانيا ميريام فيربرغ التي كانت تقف خلال المؤتمر إلى جانب نتنياهو. المصدر: مواقع إخبارية إسرائيلية

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