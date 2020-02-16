دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Huawei Mate 30 Pro: هاتف قوي حتى بدون جوجل! ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة هواوي هاتفها الذكي المميز Mate 30 Pro في شهر سبتمبر من العام الماضي، ولقد نال الهاتف إعجاب الكثير من الناس وذلك لأنه يتمتع بإمكانيات مذهلة تضعه في مقارنة ومنافسة شديدة مع الهواتف المتطورة الأخرى الموجودة بالسوق. فيضم الهاتف تصميم أنيق وشاشة عالية الجودة بالإضافة إلى أداء ممتاز، مع تقنيات متطورة للغاية.

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO تخطي الإعلان

إليكم مراجعة للهاتف Huawei Mate 30 Pro:

التصميم

من أحد الأشياء التي تميز هذا الهاتف المحمول عن غيره هو تصميمه، إذ أن الشركة صممته بشكل متطور ومميز وأنيق لأبعد الحدود. يبلغ وزن الهاتف 198 جرام وتبلغ أبعاده 158.1 × 73.1 × 8.8 ملم، وهو يأتي بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6 من الأمام والخلف، مع إطار مصنع من الألمنيوم.

يتميز تصميم الهاتف بحواف منحنية بشكل ملحوظ حول الجوانب عند حوالي 88 درجة، وهذا يجعل الهاتف مناسب ومريح لليد. ومن الجهة الأمامية، ستجد شاشة OLED بها نتوء عريض من الأعلى والذي يضم الكاميرا الأمامية ومستشعر ToF ومستشعر العمق، ولقد تم دمج سماعة الأذن ومستشعر بصمة الأصبع ضمن هذه الشاشة.

أما عن الجهة الخلفية، فيوجد حلقة دائرية مميزة في المنتصف والتي تضم أربع كاميرات، في حين تم وضع فلاش LED المزدوج الملون بالإضافة إلى مستشعر لحرارة الألوان بالزاوية اليسرى.

وإذا نظرت لأعلى الهاتف، فسترى IR Blaster وهو عبارة عن جهاز محاكى لجهاز التحكم عن بُعد الأساسي والذي يتعامل مع الجهاز كأنه جهاز تحكم عن بُعد. ومن الأسفل، يوجد منفذ USB-C وفتحات السماعة الخارجية وأيضًا منفذ إدخال شرائح SIM أو الذاكرة الخارجية، ولكن لا يوجد مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس.

يضم الهاتف زر واحد فقط للطاقة من الجانب الأيمن، والجديد بهذا الهاتف هو انه لا يضم أزرار التحكم بالصوت، فبدلا من الأزرار، سيتعين عليك الضغط على طرف الشاشة سواء من اليمين أو اليسار للتحكم في مستوى الصوت، ويمكنك ضبط ذلك في الإعدادات.

يدعم الهاتف معيار IP68 المقاوم للغبار والمياه حتى عمق مترين لمدة 30 دقيقة. وهو يتوفر باللون الأسود والفضي والأخضر والأرجواني.

الشاشة

يأتي الهاتف بشاشة من نوع OLED بحجم 6.53 بوصة ودقة 1176 × 2400 بكسل بمعدل 409 بكسل لكل بوصة، مع نسبة أبعاد 18.5:9. وتستحوذ الشاشة على 94.1% من هيكل الجهاز، وهي محمية بطبقة زجاجية من Gorilla Glass 6.

Advertisements

تعتبر شاشة هذا الهاتف هي من أفضل الشاشات لعامي 2019 و 2020، فهي توفر نطاق ألوان DCI-P3، وتقنية HDR10 الداعمة لتشغيل المحتوى المعتمد على هذه التقنية. كما أن مستوى السطوع يصل إلى 464 nits مع الضبط اليدوي و683 nits مع الضبط التلقائي، وبهذا فستتمكن من استخدام شاشة هذا الهاتف تحت أشعة الشمس بدون مواجهة أي مشكلة.

توفر الشاشة عدة وضعيات مع ضبط الشاشة، بما في ذلك الـ Natural Mode والذي يعطيك خاصية مشابهة لخاصية الـ True Tone الموجودة بأجهزة iOS، هذا وبالإضافة إلى خاصية Eye Comfort لإراحة العين، وخصائص أخرى في مسألة ضبط الشاشة من ناحية عرض الألوان.

الكاميرا

تعتبر الكاميرا هي الجزء الأهم والأكثر تشويقًا بهذا الهاتف، فيأتي الهاتف بإعداد كاميرا رباعي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية بدقة 40 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6، وكاميرا ثانوية مكبرة حتى ثلاثة أضعاف بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.4، هذا وبالإضافة إلى كاميرا ثالثة واسعة الزاوية بدقة 40 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/1.8، وأخيرًا مستشعر وقت الرحلة ToF ثلاثي الأبعاد.

جدير بالذكر أنه يطلق على الكاميرا واسعة الزاوية اسم Cine camera، وهي عدسة بالغة العرض بدقة 40 ميجابكسل بطول بؤري يبلغ 18 مم، وتعتبر هذه العدسة هي أفضل عدسة بالغة العرض على الإطلاق في أي هاتف ذكي وذلك بالنظر إلى أنها مخصصة لتصوير الفيديو بمعدل 3:2.

يدعم إعداد الكاميرا الخلفي المثبت البصري والـ Auto Focus وخاصية البانوراما والـ HDR، وعلاوةً على ذلك، تم دمج إعداد الكاميرا بفلاش LED مزدوج ملون مع مستشعر لحرارة الألوان والذي يلعب دور كبير في مسألة توازن اللون الأبيض مع نتائج الصور.

أما عن تصوير مقاطع الفيديو، فيدعم إعداد الكاميرا الخلفي التصوير بدقة 2160 بكسل بمعدل 30 أو 60 إطار بالثانية، و1080 بكسل بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطار بالثانية، و1080 بكسل بمعدل 960 إطار بالثانية، وأيضًا 720 بكسل بمعدل 7680 إطار بالثانية.

وبالنسبة لإعداد الكاميرا الأمامي، فهو يضم كاميرا رئيسية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0، بالإضافة إلى مستشعر ToF ثلاثي الأبعاد.

وتحيط بالكاميرا الأمامية مجموعة من المستشعرات الخاصة بالتعرف على الوجه، بالإضافة إلى المستشعر الرائع الخاص باستشعار والتعرف على إيماءات اليد، وهو المستخدم أيضًا في خاصية دوران الشاشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والتي تعمل على دوران الشاشة بتتبع حركة وجه وعين المستخدم.

تدعم الكاميرا الأمامية خاصية بانوراما والـ HDR، كما أنها تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار بالثانية.

الأداء

يعمل هاتف Mate 30 Pro بمعالج Kirin 990 ثماني النواة من HiSilicon بتقنية تصنيع 7 نانومتر مع معالج رسومات Mali-G76 MP16، ويوفر هذا المعالج أداء خارق وسريع وسلس للغاية مع كافة أنواع الاستخدامات.

أما عن نظام التشغيل، فيتم تشغيل الهاتف بواسطة نظام Android 10.0 المستند إلى واجهة مستخدم EMUI 10، ولكن من الجدير بالذكر أن الهاتف لا يدعم خدمات جوجل، ومع ذلك، هناك طريقة لتثبيت حزمة جوجل بهذا الهاتف، ولكن ضع في اعتبارك أن متجر هواوي يوفر العديد من الخدمات التي يمكن أن تفييدك.

يضم الهاتف ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية، كما أن هناك أيضًا دعم لتخزين UFS 3.0.

يدعم الهاتف كل من اتصال Wi-Fi 802.11 و Bluetooth 5.1 و GPS و NFC.

البطارية

يضم الهاتف بطارية رائعة بسعة 4500 مللي أمبير والتي تعمل فوق الستة ساعات ونصف من التشغيل المتواصل، كما أن عملية شحن الهاتف بأكمله تستغرق ساعة وخمس دقائق فقط. فتدعم البطارية الشحن السريع بقوة 40 واط، وأيضًا الشحن اللاسلكي بقوة 27 واط.

السعر

يتوفر هاتف Mate 30 Pro من هواوي بسعر 3599 ريال سعودي مع إصدار الـ 8/256 جيجابايت.

هذا الموضوع مراجعة للهاتف Huawei Mate 30 Pro: هاتف قوي حتى بدون جوجل! ظهر على التقنية بلا حدود.