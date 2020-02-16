شكرا لقرائتكم خبر عن خلية الإعلام الأمنى العراقية تعلن اعتقال 3 عناصر من تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الاعلام الامنى فى العراق اليوم الأحد، عن اعتقال ثلاثة إرهابيين من تنظيم داعش فى الانبار وكركوك.

وقالت الخلية في بيان نشر على الحساب الرسمي لها إن "عمليات ملاحقة فلول عصابات داعش الارهابية مستمرة، حيث نفذت تشكيلات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات في مناطق البغدادي غرب الانبار وليلان في كركوك".

واضافت ان "العمليات اسفرت عن القاء ٣ ارهابيين مطلوبين وفق المادة ٤ ارهاب".

يشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت أمس السبت اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل، وكان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة مشتركة من فوج طواريء الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، شنت حملة تفتيش مفاجئة فى منطقة حى 30 تموز فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

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وأضاف البيان أن القوة تمكنت من القبض على الداعشى (ح ع م غ) المكنى بـ "أبو عبيدة" والذى كان يعمل فيما يسمى (وحدات الاسناد العام) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت سابقا عن القبض على داعشيين اثنين فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل، أحدهما كان يعمل فيما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.

فى سياق متصل، تمكنت قوات مكافحة المتفجرات بالعراق اليوم السبت من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على طريق سريع فى محافظة بابل.

وذكرت (السومرية نيوز) أنه تم إبطال مفعول العبوة وتفكيكها وفتحت سلطات الأمن تحقيقا فى الحادث.