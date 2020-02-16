التحالف العربي يحمل الحوثيين مسؤولية سلامة طاقم المقاتلة السعودية

شكري حسين / الخليج 365



قالت قوات التحالف العربي في اليمن إنها تحمل جماعة الحوثي مسؤولية حياة وسلامة ضابطي المقاتلة السعودية "التورنيدو"، التي "سقطت" في محافظة الجوف شمالي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي قوله إن الطاقم الجوي والمكون من (ضابطين) قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها.



Advertisements

وفي وقت سابق السبت، أقر التحالف العربي بسقوط إحدى طائراته المقاتلة، خلال تنفيذها مهمة إسناد للجيش اليمني، بمحافظة الجوف، حسب المالكي نفسه.



وجاء ذلك بعد يوم من إعلان المتحدث باسم جماعة "الحوثي" يحيى سريع، "إسقاط" قواته طائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي، ونقل مشاهد إسقاطها في وقت سابق السبت.



ولم يصدر عن الحوثيين تعليق فوري بشأن حالة الضابطين السعوديين أو أسرهما.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.