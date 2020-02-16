الجيش الإسرائيلي يعلن قصفه أهدافا تابعة لـ"حماس" بغزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه استهدف عدة أهداف تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اطلعت الخليج 365 عليه.

وقال البيان"أغارت مقاتلات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف التابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة ومن بينها مجمع عسكري، وسط القطاع".

وأضاف "جاءت الغارات ردًّا على إطلاق القذيفتيْن الصاروخيتيْن من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق مساء أمس السبت".



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وأفاد مراسل وكالة الخليج 365، أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارات متتالية، على موقع يتبع لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ولم يتسبب القصف الإسرائيلي في وقوع إصابات.

جاءت الغارة، بعد ساعات قليلة على إعلان الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ.

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