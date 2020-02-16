واشنطن تختار أعضاء لجنة إعداد خرائط "صفقة القرن"

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اختار أعضاء لجنة رسم خرائط ستحدد مناطق السيادة الإسرائيلية التي ستفرضها على الأراضي الفلسطينية ضمن "صفقة القرن" المزعومة.

وقالت قناة "كان" (رسمية)، مساء السبت، إن لجنة رسم الخرائط الإسرائيلية - الأميركية، والتي ستحدد مناطق السيادة الإسرائيلية، قد بدأت عملها بالفعل.

ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه، قوله إن "ترامب عين مندوبين أمريكيين في اللجنة، وهم سفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وكبير مستشاريه آرييه لايتستون، وسكوت ليث رئيس شؤون العلاقات الإسرائيلية - الفلسطينية في مجلس الأمن القومي الأميركي.

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وبحسب القناة، فإن الخطوة الأميركية تأتي بعد أن أعلنت إسرائيل عن هوية أعضائها في اللجنة وهم؛ وزير السياحة ياريف ليفين، والسفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر، ورونين بيرتس المدير التنفيذي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ولم توضح القناة طبيعة هذه الخرائط.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن ترامب عن خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في جزء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة وغير مقسمة لإسرائيل، وسط رفض عربي ودولي واسع.

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