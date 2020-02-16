بالفيديو .. سيارة تقذف مفحطاً ومرافقه خارجها بعد انقلابها عدة مرات بحفر الباطن

صحيفة الخليج الالكترونية

وقع حـادث مروع لمفحط ومرافقه بعد أن انقلبت السيارة بهما عدة مرات وذلك في حفر الباطن.

وأظهر مقطع فيديو متداول السيارة وقد انحرفت عن الطريق نتيجة التفحيط، ثم انقلبت أكثر من مرة، وأثناء ذلك قذفت أحد مستقليها على بعد عدة أمتار، واستقرت على جانبها.

وهرع عدد كبير من متابعي التفحيط إلى السيارة حينما كان راكب آخر يحاول الخروج منها، وتمكنوا من إخراجه وأعادوا السيارة إلى وضعها، فيما أفادت مصادر بأن راكبي السيارة أصيبا بإصابات مختلفة.