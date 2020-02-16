جامعة الباحة تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت جامعة الباحة عن حاجتها لشغل عدد 149 وظيفة أكاديمية شاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي الحالي بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً. وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات بدأ اليوم ولمدة أسبوع على موقع الجامعة الإلكتروني من هنــــــا، حيث سيكون التعيين داخل كليات الجامعة والفروع التابعة لها.

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