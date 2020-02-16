شكرا لقرائتكم خبر عن وافد يحاول ذبح «حاشي أجرب» بالمسلخ.. وبلدية دومة الجندل تتخذ معه هذا الإجراء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - دومة الجندل:

أوقفت بلدية دومة الجندل عملية ذبح “حاشي أجرب”، أحضره وافد عربي وحاول تمريره إلى داخل مسلخ المحافظة، إذ ساعد مواطن قام بتصوير الحاشي الأجرب في إيقافه.

أوضح ذلك مصدر ببلدية دومة الجندل، وأوضح أن الوافد حاول استخدام حيلة لتمرير الحاشي الأجرب، وذلك بتغطية الجرب والرأس المصاب بالمرض، وتم اكتشافه والتعامل معه بفحص الذبيحة قبل الذبح في المسلخ.

وأضاف المصدر أنه تم مباشرة الواقعة، وإغلاق الملحمة، وسوف يتم تطبيق النظام بحق الوافد.