شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متخصص يكشف عن حيل بعض محلات الذهب لخداع المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف عضو لجنة المعادن النفيسة بمجلس الغرف السعودية وتاجر الذهب محمد جميل عزوز، عن حيل وطرق غش يتبعها بعض تجار الذهب لخداع المستهلكين.
وقال عزوز خلال فيديو نشره الإعلامي فيصل العبد الكريم: إن التستر جعل التجار السعوديين غرباء بأسواق الذهب، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في فتح عمالة غير متخصصة لمحلات ذهب.
وأضاف أن وسائل الغش وطرقها عديدة، بينها التلاعب في الأوزان والأرقام من خلال الآلة الحاسبة، وكذلك تقديم عروض وهمية في الألماس وغيرها عبر بيع أنواع رديئة منها للمستهلكين.
وأكد أن التلاعب يكون أيضاً خلال فترة الحج ويبدأ ذلك من خلال التحايل على الجمارك في إدخال وتهريب كميات من الذهب، إلى جانب ممارسة أعمال غش وتلاعب بحق الحجاج.
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