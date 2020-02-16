شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» توضح خطوات توثيق عقود موظفي القطاع الخاص إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خطوات خدمة توثيق العقود إلكترونياً للعاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، والتي تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل دون مراجعة أي جهة.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن خطوات توثيق العقود تبدأ بتسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في التأمينات الاجتماعية، والضغط على رابط توثيق العقود، ومن ثم اختيار الموظف المطلوب توثيق عقده، والضغط على خيار رفع العقد، وتعبئة واختيار جميع الحقول اللازمة.
وأضافت، بعد ذلك يتم إرسال رسالة للموظف للاطلاع على العقد والموافقة عليه أو الرفض، مشيرة إلى أن حالة العقد تتغير لدى الموظف إلى (معلق عند المشترك) وفي حال رفض العقد من قبل المشترك لمدة تتجاوز 7 أيام فإن العقد يتم توثيقه آليا من قبل النظام.
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