«التجارة» تطلق خدمة السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم السبت، إطلاق خدمة جديدة لحاملي السجل التجاري تمكّنهم من الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية، سواء للشركات أو المؤسسات فورياً، تيسيراً منها لعمليات الاستثمار الخارجي، وتسهيلاً للعمل التجاري.
هذا وتمر السجلات التجارية بمراحل عديدة عن طريق الترجمة اليدوية في المكاتب المعتمدة خارج الوزارة، فيتطلب تعميدها من الوزارة ليتم العمل بها، بينما أتاحت الخدمة الجديدة الحصول على السجل باللغة الإنجليزية بشكل إلكتروني وفوري.
في سياق آخر كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن المقصود من نشر صورتين لمنتجين غذائيين عبر حسابها في “تويتر” وبهما ترجمة خاطئة لاسمي المنتجين، واحدة من الإنجليزية للعربية والأخرى العكس.
وأوضحت الوزارة بعد نشرها الصورتين أن المقصود من ذلك هو التنبيه لأهمية صحة ودقة الترجمة على المنتج حتى لا تؤثر على السجل التجاري للمنشأة.
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