شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. هيئة الاتصالات توضح طريقة معرفة التطبيقات الأكثر استهلاكا للإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن الطريقة التي يمكن بها أن تعرف التطبيقات الأكثر استهلاكًا للإنترنت في جهازك.

وأوضحت الهيئة، أن المستخدم سيعرف مقدار البيانات التي استخدمها عبر التطبيقات، من خلال نظام أندرويد بالتوجه إلى “الإعدادات” ثم “الاتصال اللاسلكي والشبكات” وبعدها “البيانات” ثم “استخدام بيانات الهاتف”.

وأضافت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن مستخدمي نظام IOS عليهم التوجه أيضا إلى “الإعدادات” ثم “خلوي”ثم “البيانات الخلوية”.