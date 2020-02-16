شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تكشف النقاب عن أرخص هواتف الجيل الخامس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 مع تنافس صناع الهواتف الذكية على مستوى العالم، فيما يخص إنتاج أحدث الأجهزة الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G وتفوق الشركات الصينية على وجه التحديد في هذا المجال، أشعلت شركة شاومي xiaomi السوق بإزاحتها النقاب بشكل رسمي عن أحدث هواتفها الذكية الداعمة لتقنية الجيل الخامس 5G.

وحسب موقع "تشاينا ديلي" أعلنت شاومي عن أحدث هواتفها الداعمة لتقنية الجيل الخامس "ريدمي كي 30 Redmi k30"، الذي يعد أرخص هاتف ذكي يعمل بشبكات اتصال الجيل الخامس 5G على المستوى المحلي والعالمي. Advertisements وأوضحت شاومي أن هاتف "ريدمي كي 30 Redmi k30" الجديد سيطرح في الأسواق بسعر 2000 يوان صيني (284 دولارا أمريكيا)، ليكون الأرخص على المستوى العالمي. وسيتمتع هاتف شاومي الجديد بمعالج من طراز "سناب دراجون 765 جي snapdragon 765G"، لتمنح الفرصة أمام عشاق ومحبي ألعاب الهواتف الذكية من الاستمتاع بممارسة هوايتهم بسرعة فائقة وسلاسة بالغة. ويرى المحللون المتخصصون في مجال التكنولوجيا أن نهج شاومي المتميز بطرح هواتف ذكية متطورة تدعم تقنية الجيل الخامس 5G في الأسواق بأسعار مخفضة سوف ينعكس بشكل جيد على وضع الشركة عالميا ومحليا.

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