ارتفاع ضحايا كورونا بالصين لـ1665 حالة وفاة و68 ألف إصابة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية وفاة 142 حالة إضافية بفيروس كورونا القاتل حتى نهاية السبت 15 فبراير/شباط الجاري، بالإضافة إلى إصابة 2009 حالة جديدة.



وأعلنت وزارة الصحة الصينية، ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا في عموم البلاد إلى 68 ألفا و500 مصاب والوفيات إلى 1665.

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وقالت لجنة الصحة بإقليم هوبي الصيني، بؤرة انتشار المرض، إنها سجلت 1600 حالة وفاة حتى الآن، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إقليم هوبي، بؤرة انتشار المرض، إلى 56249 حالة.

وتكافح الصين للسيطرة على وباء كورونا المستجدّ، واتّخذت لهذه الغاية إجراءات مشدّدة شملت إغلاق مدن بأكملها ومنع سكانها من مغادرة منازلهم إلا للضرورة.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولا في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير/كانون الثاني.

ودفع الوباء منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، والعديد من الحكومات إلى فرض قيود على السفر وشركات الطيران لتعليق الرحلات الجوية من وإلى الصين.