شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يُحمل الحوثى مسؤولية حياة طاقم الطائرة "تورنيدو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمل تحالف دعم الشرعية فى اليمن، الميليشيات الحوثية مسؤولية حياة وسلامة طاقم طائرته "تورنيدو" والتى سقطت مساء أمس، بمحافظة الجوف اليمنية، وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن " العقيد الركن تركى المالكى - وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، السبت إن "القيادة المشتركة للتحالف تحمل المليشيا الحوثية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوى لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولى الإنساني".

وأوضح العقيد المالكى أن الطاقم الجوى والمكون من ضابطين، قام باستخدام كراسى النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها، فى الوقت الذى قامت فيه عناصر المليشيا الحوثية بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، مما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية، "وعليه فإن حياة وسلامة الطاقم الجوى هى مسؤولية المليشيا الحوثية الإرهابية".

وكان المتحدث باسم التحالف قد أعلن فى وقت سابق اليوم، أن إحدى طائرات التحالف الجوية لعمليات دعم وإسناد الجيش اليمني، سقطت بمحافظة الجوف اليمنية.

يذكرأن، قال وزير خارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان ، إن المملكة العربية السعودية تفضل الحل السياسى فى اليمن عبر الحوار برعاية أممية، مؤكدا أن سياسة المملكة دائما هى تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسية، لينعم الجميع بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار،

Advertisements

وأضاف وزير الخارجية السعودى ، ذلك خلال مشاركته فى مؤتمر ميونخ للأمن ، السبت، انه فى إطار الدفع بالحلول السياسية لأزمات اليمن كانت العاصمة السعودية الرياض شهدت مؤخرا، مراسم التوقيع رسمياً على "اتفاق الرياض" بين الحكومة اليمنية والمجلس بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

ويشتمل الاتفاق على بنود رئيسية، إضافة إلى ملحق للترتيبات السياسية والاقتصادية، وملحق للترتيبات العسكرية وآخر للترتيبات الأمنية بين الطرفين لتنهي خلافات ونزاعات بين الجانبين.

مدينة ميونخ الألمانية، تستضيف حاليا أعمال مؤتمر "ميونخ الأمنى " فى دورته الـ"56" ، الذى انطلق بالأمس ويختتم أعماله غدا، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات ، لبحث التهديدات المحدقة بالسلم العالمى، كما سيتم مناقشة تغير موازين القوة فى العالم، ويتوقع أن يشارك فى أعمال المؤتمر أكثر من خمسمائة من صانعى القرار وشخصيات "رفيعة المستوى "، حيث يناقش المشاركون فى المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية .

و يشارك فى أعمال المؤتمر كل من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون ، ورئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، ووزراء الخارجية و الدفاع والطاقة فى الولايات المتحدة، بجانب وفود من الكونجرس من كلا الطرفين ، بما فى ذلك رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى ، والأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج ، ورؤساء بوركينافساسو ، والنيجر، وتشاد ، ووزراء خارجية العديد من دول الغعالم بمن فيهم وزراء خارجية روسيا والصين واليابان.