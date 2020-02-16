التحالف العربي يعلن سقوط إحدى طائراته في محافظة الجوف باليمن

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وأوضح تركي المالكي أنه عند الساعة 23:45 مساء الجمعة، سقطت طائرة مقاتلة من نوع "تورنيدو"، تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية، أثناء قيامها بمهمة إسناد جوي قريب للوحدات التابعة للجيش الوطني اليمني، حسب ما ذكرت وكالة "واس".
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ويواصل تحالف دعم الشرعية في اليمن عملياته الرامية إلى دعم وإسناد الجيش الوطني في المعارك ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وكان الجيش الأميركي أعلن، الخميس، مصادرة سفينة تابعة للبحرية الأميركية صواريخ مضادة للدبابات، بعد توقيف سفينة شراعية في بحر العرب الأحد الماضي.
الجيش، في بيانه، أكد أن الأسلحة المصادرة من تصنيع وتصميم إيراني، وتضم 3 صواريخ أرض جو، موضحا أن الأسلحة المضبوطة متطابقة مع تلك التي ضبطتها سفينة حربية أميركية أخرى في نوفمبر الماضي.
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