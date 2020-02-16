دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل لتصميم هوائيات 5G لدعم هواتف iPhone 5G هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت التسريبات السابقة على خطط ابل لإطلاق أكثر من هاتف 5G خلال هذا العام، وفي تقرير جديد أشير إلى أن ابل تستعد أيضاً لتصميم هوائيات خاصة لدعم إصدارات iPhone 5G القادمة.

لم تنتشر شبكات 5G في كافة الأسواق حتى الآن، إلا أن هواتف 5G أصبحت الآن أحد الأقسام الرئيسية للكثير من الشركات المصنعة للهاتف، وشركة ابل أيضاً تستعد لإطلاق الإصدارات الأولى من هواتف iPhone 5G هذا العام.

وفي تقرير جاء اليوم عبر شركة Fast، أشير إلى أن ابل تخطط لتصميم هوائيات 5G خاصة بالشركة، لذا لن تعتمد ابل هذا العام على نماذج هوائيات كوالكوم QTM 525 mmWave.

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كما أكد مصدر مطلع على خطط ابل، على أن عملاق التكنولوجيا ستستخدم رقاقة مودم Qualcomm X55 في هواتف الأيفون 5G القادمة لكن مع هوائيات 5G مصممة من شركة ابل، كما أشار المصدر إلى أن ابل ستختبر هوائيات كوالكوم والهوائيات المصممة من الشركة للتأكد من أفضل الإختيارات لهواتف iPhone 5G المقرر إطلاقها هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن رغبة ابل في تصميم هوائيات 5G خاصة بالشركة يعود إلى سماكة هوائيات كوالكوم التي ستؤدي إلى تصميم أكثر سماكة في هواتف الأيفون القادمة، كما أن إستخدام ابل لهوائيات كوالكوم سيدفع ابل لإستخدام مزيد من تكوينات كوالكوم التي تتوافق مع تصميم الهوائيات، لذا ستحتاج ابل إلى ترخيص مزيد من التكوينات من كوالكوم مع رسوم جديدة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يشير إلى خطط ابل لتصميم هوائيات 5G لدعم هواتف iPhone 5G هذا العام ظهر على التقنية بلا حدود.