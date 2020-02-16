محاضرات نمساوية حول آثار الشارقة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن فعاليات حملة «آثار 46» التوعوية الأولى، حول أهمية حماية التراث الأثري والمادي للإمارة، نظمت هيئة الشارقة للآثار في مقرها الرئيسي سلسلة من المحاضرات العلمية التي قدمها عدد من الخبراء والباحثين من النمسا، وذلك بحضور د. أندرياس ليبماه هولتمسان، سفيرها لدى الدولة، ود. صباح عبود جاسم، مدير عام الهيئة، وعيسى يوسف، مدير الآثار والتراث المادي.

قدّم د. كريستوفر شول وماريو بورنر محاضرة بعنوان «النتائج الأولية لعمليات تنقيب البعثة الأثرية النمساوية في كلباء»، فيما تحدث شول ود. مايكل برادلي عن «النتائج الأولية للدراسات المنهجية للمواد الخام في صحراء الربع الخالي الشمالية الشرقية: الآثار المترتبة على إدارة استراتيجيات الموارد الحجرية في كلباء، إمارة الشارقة».

وتحدث هومر ود. إدوارد بولهامر عن «مستقبل الماضي - إعادة الإعمار وتصوير الكارنتوم الروماني»، في حين تناول مايكل كلين موضوع «إعادة الإعمار الافتراضي لموقع مليحة».

وأكد جاسم أن تنظيم المحاضرات يأتي استمراراً لعلاقات التعاون مع البعثة التي تعمل منذ نحو عامين في كلباء، حيث تمكنت بالتعاون مع فرق الهيئة من تحقيق العديد من الاكتشافات، التي تؤكد قِدم وأصالة تاريخ الإمارة وحضورها البارز في المنطقة منذ آلاف السنوات.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نشر ثقافة الوعي الأثري بين مختلف الشرائح المجتمعية، وإبراز دورها في الاهتمام بالجانب العلمي المعزز بالدراسات والبحوث القائمة في مواقع التنقيب، وعرض أهم ما توصلت إليه الدراسات العلمية في الإمارة والمختصة بالمجال الأثري المتصل بتاريخها العريق.