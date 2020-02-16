أنقرة تسلح «النصرة» الإرهابية بصواريخ مضادة للطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مصادر عسكرية ودبلوماسية روسية، أن النظام التركي ينشط في نقل الأسلحة إلى الميليشيات الإرهابية في إدلب. ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن المصادر قولها: إن تركيا أدخلت إلى إدلب أكثر من 70 دبابة، ونحو 200 مدرعة، و80 مدفعاً، وأشارت المصادر إلى أن جزءاً كبيراً من المعدات يجري تسليمها إلى مسلحي تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي. كما أشارت المصادر إلى أن المسلحين حصلوا من تركيا على مضادات طيران محمولة أمريكية الصنع، مضيفة: إن حالات استخدام المسلحين لأنظمة الدفاع الجوي المحمولة هذه؛ تمثل أكبر مصدر قلق اليوم، علماً بأنه تم إسقاط مروحيتين للجيش السوري في المنطقة الشمالية هذا الأسبوع.

إرهابيون في زي تركي

وأضافت المصادر: إنه من دواعي القلق الخاص؛ تزويد أنقرة للمسلحين في منطقة إدلب (خفض التصعيد) بالزي العسكري التركي. وأكد المصادر أن المسلحين التابعين ل«هيئة تحرير الشام» وجماعات أخرى يشاركون في القتال ضد القوات السورية تحت قناع عناصر الجيش التركي. وأضافت: إن القوات السورية دمرت خلال أسبوع أكثر من 20 دبابة وناقلة جند، سلمتها تركيا للمسلحين في إدلب.

تركيا تهدد وتتوعد

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يأتي ذلك فيما هدد وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو ب«اتخاذ الإجراءات المناسبة» ما لم يتم حل القضايا العالقة بإدلب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية. ودعا تشاويش أوغلو، إلى ضرورة إيجاد حل سريع؛ من أجل وقف إطلاق النار في إدلب، مشيراً إلى استحالة تحقيق أي استقرار هناك عبر الحل العسكري، كما أكد ضرورة أن تبقى مباحثات تركيا مع الجانب الروسي بشأن إدلب في إطار دبلوماسي.

الجيش السوري يتقدم

في غضون ذلك، ذكرت مصادر أن أن وحدات الجيش السوري تابعت عملياتها بريف إدلب، متقدمة إلى بلدة «معرة النعسان» الاستراتيجية، وسط تمهيد مدفعي وصاروخي كثيف باتجاه مواقع المسلحين في المنطقة، وأسفرت العملية المباغتة عن طرد مسلحي «جبهة النصرة» مع حلفائهم من المنطقة، فيما تواصل القوات الحكومية تحركها باتجاه المطار العسكري ببلدة تفتناز. وأوضحت المصادر: إن وحدات الاقتحام في الجيش السوري سيطرت على «معرة النعسان» شمالي القاعدة العسكرية الجوية؛ بعد معارك ضارية مع المجموعات المسلحة في المنطقة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من المسلحين، وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم.

وأضافت: إن وحدات الجيش السوري تسعى للتقدم باتجاه عمق مناطق سيطرة المسلحين، واستعادة السيطرة على بلدة ومطار تفتناز العسكري، الذي تتخذه القوات التركية حالياً غرفة عمليات مشتركة مع تنظيمات عدة؛ يأتي في مقدمتها: «أنصار التوحيد»؛ و«أجناد القوقاز»؛ و«جبهة النصرة». (وكالات)