شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يضع أوراق الصين النقدية في «الحجر» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر وزير الخارجية الصيني، بالتحدي الكبير الذي يمثله فيروس كورونا (كوفيد-19) لبلاده، لكنه دافع عن إدارة بكين لأزمة الوباء وانتقد مبالغة الدول الأخرى في رد الفعل، وأعلن البنك المركزي الصيني، أمس السبت، عن قرار يقضي بتنظيف وتعقيم الأوراق النقدية الموضوعة في التداول عبر وضعها في الحجر لمدة 14 يوماً، قبل أن يُعاد وضعها في التداول.

وتخطت حصيلة ضحايا الفيروس، أمس السبت، ال1500 حالة وفاة في الصين،وكل الوفيات الجديدة في ووهان، كما تم تسجيل إصابة أكثر من 66 ألف شخص في الصين، أغلبيتهم في مقاطعة هوبي بؤرة وباء الالتهاب الرئوي «كوفيد-19».

وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في مقابلة مع «رويترز»: إن الصين اتخذت أكثر الإجراءات صرامة وحسماً لمكافحة هذا الوباء؛ إذ تجاوزت العديد من إجراءات اللوائح الصحية الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف: «من خلال جهودنا.. الوباء تحت السيطرة بشكل عام». وقال وانغ: «لقد بذلنا جهوداً كاملة للوقاية والسيطرة، وهي جهود شاملة للغاية، لدرجة أنني لا أستطيع رؤية أي بلد آخر يمكنه القيام بذلك... لكن الصين كانت قادرة على القيام بذلك».

وحث الدول الأخرى، خاصة الولايات المتحدة، على عدم اتخاذ إجراءات غير ضرورية في مواجهة الفيروس قد تؤثر في التجارة والسفر والسياحة.

وقال إن بلاده واثقة من القضاء على وباء كورونا قريباً، وإن تأثيره سيكون مؤقتاً في الاقتصاد الذي سيتعافى بقوة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية إن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66492 حالة بعد تأكيد إصابة 2641 شخصاً،بنهاية يوم الجمعة. وأضافت أن الوفيات زادت بواقع 143 حالة إلى 1523 شخصاً، وكانت أغلبية الوفيات الجديدة في إقليم هوبي ، وخاصة عاصمته ووهان.

وفاجأت السلطات الصحية في هوباي الخميس، الجميع بإعلانها عن توسيع نطاق تعريفها بالأشخاص المصابين بفيروس «كوفيد-»19. فقد غيّرت السلطات، النظام المعتمد لرصد الوباء؛ إذ باتت تحتسب الحالات «المشخّصة سريرياً»، أي أن صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

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وأدت هذه الوسيلة الجديدة إلى تضخّم عدد الوفيات والإصابات مع الإعلان عن زيادة قدرها 15 ألفاً في عدد الإصابات الخميس وحوالى خمسة آلاف إصابة جديدة الجمعة.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة في الصين، أمس السبت إلى 2641 أغلبيتهم الكبرى في هوبي، فيما يستمر عدد الإصابات الجديدة خارج المقاطعة بالانخفاض 221.

وفي حين أن هوبي، لا تزال مقطوعة عن العالم منذ ثلاثة أسابيع، وقد فرضت مدن عدة في شرقي البلاد، إجراءات عزل صارمة، وشددت بكين بدورها الجمعة، القيود لمنع انتشار الفيروس.

وأعلن البنك المركزي الصيني، عن قرار يقضي ب«تنظيف» الأوراق النقدية الموضوعة في التداول عبر وضعها في «الحجر» بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً مواصلة دعم الشركات التي تعاني صعوبات بسبب الوباء.

وقال فان ييفي، نائب حاكم البنك المركزي الصيني إن المصارف تستخدم الأشعة فوق البنفسجية أودرجات حرارة عالية جداً لتعقيم الأوراق النقدية، قبل عزلها لمدة تتراوح ما بين 7 و14 يوماً.

وأشار في مؤتمر صحفي إلى إمكانية إعادة الأوراق النقدية إلى التداول بعد انقضاء فترة «الحجر الصحي» التي تعتمد على شدة الوباء في المنطقة المعنية. وأضاف: «علينا أن نحافظ على سلامة وصحة مستخدمي السيولة النقدية»، لافتاً إلى تعليق التحويلات المالية بين المقاطعات الصينية.

تأتي إجراءات البنك المركزي بالتوازي مع تزايد تردد الصينيين في استخدام العملة النقدية خوفاً من التقاط العدوى، على الرغم من أن أغلبية المستهلكين يستخدمون هواتفهم الذكية لدفع مستحقاتهم وثمن مشترياتهم اليومية منذ سنوات.

وفي مواجهة الوباء التنفسي الجديد، الذي تسبب بوفاة نحو 1500 شخص وإصابة أكثر من 66 ألف شخص في الصين، ارتفعت عمليات تعقيم الأماكن العامة، فيما يتم تشجيع المقيمين على الحد من الاتصال المباشر مع الآخرين.(وكالات)