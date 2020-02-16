شكرا لقرائتكم خبر عن «انكفاء أمريكا» و«ضعف أوروبا» يثيران سجالاً في مؤتمر ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت حالة من الانقسام والتشاؤم والقلق، أمس السبت، بين المجتمعين في «مؤتمر ميونيخ للأمن ال56» في ألمانيا؛ بعدما اشتعلت السجالات والاتهامات بشأن «الانكفاء الأمريكي»، و«الضعف الأوروبي»، و«التهديد الروسي»، وحاولت واشنطن على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، نفي الاتهامات الموجهة إليها، بالانزواء، و«رفض الأسرة الدولية»، مؤكداً أن التحالف بين ضفتي الأطلسي «لم يمت بعد»، بينما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن تتولّى أوروبا تقرير مصيرها، مندداً في الوقت نفسه بمحاولات موسكو زعزعة الديمقراطيات الغربية.

أمريكا تحفظ أمن أوروبا

ومع انطلاقة أعمال اليوم الثاني، للمؤتمر، بمشاركة 500 شخصية عالمية؛ بينهم 135 رئيس دولة وحكومة ووزير خارجية، إلى جانب مسؤولين من المنظمات الدولية والمجتمع المدني، سعى بومبيو، للتخفيف من حدة القلق بشأن تصدع العلاقة بين ضفتي الأطلسي في عهد الرئيس دونالد ترامب، واصفاً التصريحات عن انكفاء بلاده عن الساحة الدولية ب«المبالغ فيها إلى حد كبير». وأضاف في لهجة يتحدى فيها روسيا والصين: «يسرني أن أبلغكم بأن فكرة أن التحالف بين ضفتي الأطلسي ماتت مبالغ فيها إلى حد كبير». ونوّه إلى أن واشنطن تلعب دوراً أساسياً في المحافظة على أمن أوروبا؛ عبر تعزيز الأمن في حلف الأطلسي عند الحدود مع روسيا، إضافة إلى قيادة الجهود الدولية؛ لهزيمة تنظيم «داعش». وتساءل: «هل هذه أمريكا التي ترفض الأسرة الدولية؟».

وأقر بومبيو بوجود خلافات «تكتيكية» في الرأي بين بلاده وأوروبا؛ ولكنه أكد اتفاق الطرفين حول تشخيص وتحليل المشكلات التي تواجههما، مشدداً على الحاجة للعمل؛ لمواجهة التهديدات التي تشكلها طموحات روسيا التوسعية من جهة، وتعزيز الصين لتواجدها العسكري في بحر الصين الجنوبي من جهة أخرى، و«حملات الإرهاب» التي تقودها إيران في الشرق الأوسط. وقال بومبيو: إن «الغرب ينتصر ونحن ننتصر معاً». واستغل بومبيو المؤتمر للإعلان بأن بلاده ستموّل مشاريع طاقة في دول شرق أوروبا؛ لخفض الاعتماد على الغاز الروسي. وضم الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرج، صوته إلى صوت بومبيو في الإعراب عن أسفه حيال النبرة المتشائمة التي تبنّاها المجتمعون، مقراً بوجود خلافات.

وقال: «هناك منافسة في مجالات عدّة، وبكثير من اللاعبين المختلفين؛ لكن التحسّر ببساطة على أننا ضللنا الطريق، لن يوفّر لنا طريقاً إلى الأمام». وشدد على أن «أوروبا وأمريكا الشمالية شريكان لا غنى عنهما».

ماكرون محذراً: الغرب يضعف

لكن ماكرون أدلى مباشرة بتصريحات مناقضة، محذراً من «ضعف الغرب». وقال: إن أمريكا «تراجع علاقتها مع أوروبا»، مشدداً على أن القارّة يجب أن تتولّى تقرير مصيرها. وأضاف: «نحتاج إلى استراتيجية أوروبية تعيد إحياءنا، وتحوّلنا إلى قوة سياسية استراتيجية».

وأشار إلى وجود قيم مشتركة مع واشنطن؛ لكنها ليست متطابقة بشكل كامل، فهناك خصوصيات أوروبية تختلف عن الولايات المتحدة، ولا بد من المحافظة عليها. وأضاف: إن «الثنائية الفرنسية - الألمانية هي ضمان نجاح للمسار الأوروبي، وهي التي تسمح للاتحاد الأوروبي بالسير قدماً»، داعياً إلى تعزيز الأنظمة التكنولوجية والأمنية بين الدول الأوروبية. وقال: إن «صبره ينفد»؛ بسبب غياب الرد الألماني بشأن مشاريع إصلاح الاتحاد.

وبالنسبة إلى الموقف من روسيا، أكد ماكرون أنها «تواصل محاولة زعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية»؛ لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن سياسة التحدي التي انتهجتها أوروبا في التعامل معها على مدى سنوات، باءت بالفشل. وأضاف: إن الخيار الوحيد يتمثل في حوار أوثق؛ لحل الخلافات معها. وقال: «أنا لست داعماً لروسيا، ولا معادياً لها، أنا موالٍ لأوروبا». وأضاف: «ما اقترحته لا يعني أن الأمور ستتغيّر فجأة، ودعونا نحضن بعضنا». وتابع: «نحن لا نفرط في مبادئنا؛ لكننا نلتزم بحوار يتطلب وقتاً. حوار استراتيجي لأن الوضع الذي نعيشه اليوم هو الأسوأ».

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اتهامات ل«هواوي» بتهديد الأطلسي

وازدادت حدة السجال بشأن مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، وهو موضوع آخر هيمن على المؤتمر. وضغطت واشنطن؛ لإقناع الدول لمنع الشركة من تأسيس شبكاتها من الجيل المقبل لإنترنت الهواتف المحمولة «5جي»، مشيرة إلى أن معداتها قد تستخدم للتجسس لمصلحة بكين وتهدد الأطلسي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر: إن «هواوي» مجرّد «نموذج» لاستراتيجية الصين «البغيضة» للتسلل والهيمنة على البنى التحتية الغربية المهمة، إلا أن حلفاء رئيسيين؛ بينهم: بريطانيا وفرنسا قاوموا الضغوط حتى الآن، واتفقوا على فرض قيود دون الذهاب أبعد من ذلك وحظر الشركة. من جهته، رفض وزير الخارجية الصيني وانج يي، الاتهامات الأمريكية لبلاده بالسعي إلى تكوين «إمبراطورية»، واصفاً ذلك ب«الأكاذيب»، وقال وانج: «كل هذه الاتهامات ضد الصين أكاذيب لا تستند إلى حقائق». (وكالات)

فرنسا وأستراليا تجددان الالتزام بإنتاج 12 غواصة بحرية

أكدت باريس وكانيبرا، أمس الأول الجمعة، «الالتزام التام» بتنفيذ مشروع إنتاج 12 غواصة لصالح البحرية الأسترالية، في أعقاب جدل أثير بشأن قدرات الشركاء الأستراليين الصناعية.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي ونظيرتها الأسترالية ليندا رينولدز في بيان مشترك عقب لقائهما على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، «أكّدنا سوياً على الالتزام التامّ بالبرنامج وبجدوله الزمني وبزيادة القدرات الصناعية الأسترالية». وأضافتا «إننا مصمّمتان على العمل سوياً لتحقيق النجاح». وجرى اختيار المجموعة الفرنسية «نافال غروب» في العام 2016، لتصميم، وإنتاج غواصات الجيل الجديد ال12، ما أتاح لها الفوز باتفاق قيمته إلى 50 مليار دولار.

ألمانيا تتهم روسيا بشن هجمات سيبرانية على أوروبا وأمريكا

اتهمت وزيرة الدفاع الألمانية، أنجريت كرامب كارينباور، أمس السبت، روسيا بشن هجمات سيبرانية على دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، والضغط على دول البلطيق، وانتهاك أراضي أوكرانيا، بحسب ما ذكر موقع «روسيا اليوم».

وقالت كارينباور في كلمتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «الرياح من حولنا، تعصف بشدة». وأضافت: «هذا لا ينطبق على المنافسة المنهجية بين الولايات المتحدة والصين أو العلاقات تجاه روسيا، التي من خلال الهجمات الهجينة، وعدم مراعاة وحدة الأراضي والسيادة الإقليمية، تمارس ضغوطاً على أوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا، وتهاجم المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وألمانيا».