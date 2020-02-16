منصـور بن محمـد رئيساً لمجلـس إدارة «دبي الرياضـي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (5) لسنة 2020 بتعيين سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي الرياضي.

من جهة أخرى، تقدم الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بالتهنئة لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس دبي الرياضي.

وقال «نهنئ إخواننا في مجلس دبي الرياضي وأنفسنا أيضاً على هذه الإضافة الجديدة لخدمة القطاع الرياضي، حيث نسعى في المجالس الرياضية بالتعاون والتكامل لرفعة العمل الرياضي في الإمارات».

كما هنأ عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة تعيينه رئيساً لمجلس دبي الرياضي.