شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصيب العديد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق جراء مواجهات اندلعت، أمس السبت، بين مجموعات من الشبان وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، فيما اعتقل جنود الاحتلال 9 شبان في مدينة الخليل والبلدة القديمة في القدس.
في محافظة رام الله، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وأهالي قرية دير نظام، عقب إزالة الأهالي البوابة الحديدية المقامة على مدخل القرية منذ خمسة أيام. وكان الاحتلال قد أقام بوابة حديدية ومكعبات أسمنتية على المدخل الشمالي الرئيسي للقرية وحرم الأهالي من التنقل. وأزال الأهالي البوابة الحديدية والمكعبات الأسمنتية بعد وصول مسيرة إلى المدخل الشمالي. وعززت قوات الاحتلال من تواجدها في المكان، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان، أطلق الاحتلال خلالها القنابل الغازية لطرد الأهالي من المكان، وأصيب عدد من المتظاهرين بالاختناق.
كما اندلعت مواجهات في قرية النبي صالح قرب رام الله، بعد إلقاء شبان الحجارة على البرج العسكري المقام شرقي القرية. وأغلقت قوات الاحتلال مداخل عدة قرى غربي رام الله، في أعقاب عملية إطلاق نار على جنود الاحتلال الأسبوع الماضي قرب مستوطنة «دوليف» أسفرت عن إصابة جندي. (وكالات)
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