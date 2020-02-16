شكرا لقرائتكم خبر عن «عبث» المغربية.. ثراء تمثيلي يقارب العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبا الحصن: ”الخليج 365”

تواصلت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الخامسة للمسرح الثنائي في المركز الثقافي / كلياء حيث شهد الجمهور المسرحية المغربية «عبث» لفرقة بصمات الفن، من تأليف وإخراج إبراهيم روبيعة وأداء تمثيلي لبوبكر أوملي (قام بدور شخص 1)، ومحمد أوراغ (قام بدور شخص 2).

وفي العرض وبعد فراق طويل، یلتقي شخص 1 وشخص 2، في مدینة یكسوها الظلام والخراب. إنها حكایة بين صديقين جمعت بينهما الحیاة الجامعیة، وذكریات الشباب والطفولة في الماضي، قبل أن یلتقیا فجأة في مسرح مهجور، للتخطیط للقیام بعملية اغتيال، ويبدو اللقاء مغلفاً بالغموض.. بالمكر والخداع.

العناق والابتسامات وتعبيرات الحب كلها تبدو زائفة، وسرعان ما تتصارع الأفكار، وتتطاحن الأیدیولوجیات، ليحتدم الصراع بين الشخصيات حول القتل والفوضى والعبث بكل ما هو أسمى وأجمل، وهو الحیاة.

وفي الندوة التطبيقية التي تلت تقديم العمل، وقدمها وأدارها الإعلامي المغربي الحسين الشعبي، أشادت المداخلات بالأداء التمثيلي والمقاربة البصرية التي اعتمدها المخرج خاصة حلوله في الإضاءة.

صراع الخير والشر

Advertisements

أشار الحسين الشعبي إلى أن المسرحية جسدت صراعاً بين الخير والشر، بين الحياة والموت، ودارت حول ثيمة واحدة هي العنف بكل تجلياته.

واختتم كوسة مداخلته مبدياً ملاحظة على النهاية المفتوحة التي اقترحها المخرج، وقال: «صحيح من حقه أن يترك عمله مفتوحاً، ولكن في صراع كهذا كنا بحاجة لنعرف إلى أي طرف بين الاثنين تميل».

وعن صعوبة الحصول على إجابات في «مسرح العبث»، تكلم الكويتي خليفة الهاجري متسائلاً عما إذا كان ممكناً تقديم العرض «من دون هذه الأعمدة، قائلاً: «لو تخلصنا من هذه الظلال، ولو لم نستخدم كل هذا الرمل فوق الخشبة». وسأل الهاجري أيضاً عن دلالات الأزياء وقال: «ما المغزى في أن الممثل يرتدي لباساً جلدياً»، ثم امتدح أداء الممثلين الاثنين وتوظيف الإضاءة وتقطيعاتها وتنقلاتها.

أما ميسرة صلاح الدين من مصر، فأثنى على التنوع اللغوي الذي طبع الجانب السمعي من العرض، مشيراً إلى أن من جماليات هذا النوع من المسرح أنه لا يقدم دلالة واحدة يمكن للمتلقيين أن يتفقوا عليها، موضحاً أن هذا يحقق ما يعرف ب«الإطلاق الدلالي».

وتحدث صلاح الدين عن اللمحة الإبداعية على مستوى التأليف لا سيما استدعاء بعض النصوص الأدبية والمسرحية الكلاسيكية وتضمينها في بنية نص العرض.

البعد الفلسفي

وتحدث إيهاب زاهدة من فلسطين عن ثراء الأداء التمثيلي، وقال إن «العمل لم يكن به ما يزعج». ويبدو أن المسرحية حملت عنوانها عبث في داخلها».