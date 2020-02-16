بريطانيا تستدعي الجيش لمواجهة العاصفة «دينيس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت بريطانيا، أمس السبت، رحلات جوية واستدعت الجيش، استعداداً لمواجهة العاصفة «دينيس»، وسط تحذيرات من مخاطر وقوع فيضانات وسيول، في عدد من المناطق، وحيث يتوقع هطول أمطار غزيرة قد تتسبب في تعطل حوالي عشرة آلاف مسافر، عبر مطارات البلاد.

وحذرت السلطات من أن العاصفة التي ترافقها رياح قوية، ستكون مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول في بعض أنحاء إنجلترا، ويمكن أن تواجه مئات المنازل خطر الفيضانات. وتشير التوقعات إلى أن مناطق شمال انجلترا، وجنوب شرق انجلترا وويلز قد تكون الأكثر تضرراً خلال العاصفة التي تستمر حتى منتصف اليوم.

وحذر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني أن تأثير «دينيس» قد يكون أسوأ من العاصفة «سيارا» التي ضربت البلاد قبل أيام، مخلفة أضراراً وقتلى في أنحاء أوروبا. وأطلق المكتب مجموعة تحذيرات من الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، كما يتوقع أن تشهد بريطانيا تساقطاً للأمطار تصل إلى 120-140 مم، ورياح تصل سرعتها لأكثر من 80 ميلاً في الساعة.

ويتوقع أن يضر ذلك بالرحلات عبر السكك الحديدية والطرق، وهناك أيضا مخاطر من انقطاع التيار الكهربائي. وحذرت شركة «إيزي جت» و«بريتش إيرويز» للطيران من «تعطل كبير» لعملياتها وإلغاء مئات من الرحلات، خلال مطلع الأسبوع، ما يضر بعشرة آلاف مسافر.

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في الوقت الذي نصح مطار «لوتون» المسافرين بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم، قبل التحرك من منازلهم.

من جانبها، أصدرت وكالة البيئة البريطانية، 200 تحذير من فيضانات متوقعة في مختلف أنحاء البلاد، مؤكدة أنها استعانت بحوالي 150 جندياً بالاتفاق مع وزارة الدفاع للمساعدة في بناء حواجز إضافية للوقاية من الفيضانات، وإصلاحات أخرى خاصة في يوركشير شمالي البلاد. وتزامناً مع بدء نشر الجيش، بدأ سكان المدينة يستعدون للعاصفة، وسط تحذيرات متزايدة إلى سائقي العربات وراكبي القطارات بتجنب السفر إلا للضرورة.

وقال رئيس مجلس كالدرديل المحلي، تيم سويفت: «لا يزال هناك غموض بشأن حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه العاصفة دينيس. لكن نظراً لوجود خطر كبير من احتمال وقوع المزيد من الأضرار، فإنه يتم حث السكان والشركات على الاستعداد».

ويأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اجتياح العاصفة «كيارا»، التي ضربت أجزاء واسعة من أوروبا، وتسببها في مقتل عدد من الأشخاص في دول عدة، وإلغاء مئات الرحلات الجوية، وعرقلة حركة السير، وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل.(وكالات)