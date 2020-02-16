ختام رحلة ليوا الفوتوغرافية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليوا: عبد الرحمن سعيد

اختتمت، أمس، «رحلة ليوا الفوتوغرافية 2020» التي نظمها اتحاد المصورين العرب التابع لجامعة الدول العربية، وجمعيتا صقور الإمارات للتصوير، والإمارات للتصوير الضوئي، وشارك فيها مصورون محترفون من دول الخليج وبقية الدول العربية.

وأكد أديب شعبان العاني، رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد، أن الرحلة هدفت إلى تبادل الخبرات والثقافات بين المصورين المحترفين في الوطن العربي، وإبراز المعالم التراثية والأثرية والتاريخية في الدولة، وما تتمتع به من مقومات جمالية وسحر طبيعي، مثل صحراء الربع الخالي بمدينة ليوا بمنطقة الظفرة في أبوظبي.

وأشاد بجهود الجهات المنظمة، وقال: تعتزم الجهات الثلاث توقيع اتفاقية بينها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لترسيخ أفكار لتطوير هذه الرحلة مستقبلاً لتشمل كل الجنسيات، لاستقطاب خبرات أجنبية تعرض تجاربها وفنونها وخبراتها. وأوضح أن عدد المشاركين في الرحلة بما في ذلك الفريق المشرف بلغ 240 مصوراً ومشرفاً.

واكد سليمان عيد الحمادي، نائب رئيس جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، أن هناك 13 شرطاً للمشاركة في المسابقات الخمس للرحلة من بينها أن المسابقة مفتوحة للمشاركين فيها فقط، وأن المشاركة عن طريق الموقع الإلكتروني الذي سيرسل رابطه لجميع المشاركين، وأن آخر موعد لاستلام الأعمال الثانية عشرة ظهر 1 مارس المقبل.

وذكر ميثم العبودي، الأمين العام لجمعية صقور الإمارات للتصوير، أن الاستفادة الكبيرة من الرحلة شملت إكساب المصور معرفة شاملة بالمنطقة، والتواصل مع باقي المصورين للتعاون في أفكار جديدة لإبراز معالمها السياحية والثقافية. وقال: صاحبت الرحلة 3 ورش متخصصة يومياً.