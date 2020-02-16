أول صــور مجهريـة تفصيليــة لـ«كــوفيـد - 19»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نُشرت لأول مرة مجموعة صور مفصلة ومتكاملة لفيروس كورونا المستجد الذي أسمته منظمة الصحة العالمية(كوفيد-19)، والذي يعتبر أخطر وباء على البشر في العالم في هذه الأيام.

ونشر «المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية» الصور المجهرية للفيروس. وقد تم التقاط هذه الصور يوم الثلاثاء الماضي. وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية وحزمة من الطاقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.

وكان الباحثون الأمريكيون قد قاموا بزراعة عينات من الفيروس في المعامل من أجل دراستها والبدء باختبار الأدوية التجريبية والعقاقير المتوفرة عليها.

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ولفت المعهد إلى أن صور الفيروس لا تختلف كثيراً عن صور فيروس «فيروس» ظهر في 2012 في الشرق الأوسط، وفيروس «سارس» الذي ظهر في 2002، حيث إن هذين الفيروسين والفيروس الجديد تنتمي إلى نفس عائلة الفيروسات وهي عائلة ال«كورونا».وسمي الفيروس ب«كورونا» نظراً للأشكال التي تشبه التاج على سطحه، والاسم مشتق من الكلمة اللاتينية ل«التاج».

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، ينتقل وباء «كوفيد- 19» عبر المجرى التنفسي بشكل رئيسي (من خلال اللعاب مثلاً) وأيضاً من خلال الاتصال الجسدي وعبر لمس المساحات الملوّثة بالوباء.

(أ.ف.ب)