كل الطرق المؤدية إلى «إكسبو 2020» جاهزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات، أمس، المرحلتين الأخيرتين من مشروع الطرق المؤدية لموقع إكسبو 2020، حيث تم افتتاح التقاطع المجسّر الذي يربط بين شارعي الشيخ محمد بن زايد وإكسبو، وتقاطعين مجسّرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، وبافتتاح هاتين المرحلتين تكون الهيئة قد انتهت من جميع مراحل مشروع الطرق المؤدية لإكسبو.

ويبلغ إجمالي طول الجسور في المرحلتين سبعة كيلومترات، وطول الطرق 43 كيلومتراً، فيما بلغ عدد التقاطعات ثلاثة تقاطعات. ويعد مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو، أحد أضخم مشاريع الطرق التي تنفذها هيئة الطرق والمواصلات لتلبية متطلبات استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020، ونظراً لضخامة المشروع، فقد جرى تقسيمه إلى ست مراحل، لإنجاز جميع الأعمال في الفترة الزمنية المحددة، وقبل فترة كافية من افتتاح معرض إكسبو.



المرحلة قبل الأخيرة



وقال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: «شملت أعمال المرحلة قبل الأخيرة من المشروع تحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر يوفر حركة مرورية حرة في كل اتجاه، وذلك بتوسعة ورفع شارع إكسبو من خلال تنفيذ جسرين بسعة ستة مسارات في كل اتجاه مع توفير حركات الالتفاف والوصلات الحرة لتأمين انسيابية الحركة المرورية من شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه إمارة أبوظبي والعكس، كما تضمنت تنفيذ أعمال طرق بطول 27 كيلومتراً على شارع إكسبو، وتوسعته من أربعة مسارات إلى ستة مسارات في كل اتجاه، وإنشاء طرق خدمة في كلا الاتجاهين، وتنفيذ أربعة جسور في أجزاء منه».

وأضاف: «يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لتقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو من 8 آلاف مركبة في الساعة إلى 60 ألف مركبة في الساعة، وسينخفض زمن الرحلة على شارع الشيخ محمد بن زايد من تقاطع الحوض إلى مدخل مطار آل مكتوم من 35 دقيقة إلى 6 دقائق، إضافة إلى توفير مخرج مباشر من موقع إكسبو 2020 إلى شارع الشيخ محمد بن زايد بالاتجاه شمالاً إلى دبي».



المرحلة الأخيرة

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أشار الطاير إلى أن المرحلة الأخيرة من المشروع شملت إنجاز تقاطعين مجسرين على شارع الشيخ محمد بن زايد لتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى موقع المعرض، إضافة إلى أعمال طرق بطول 16 كيلومتراً، واشتمل التقاطع الأول (تقاطع إكسبو) على تنفيذ جسرين بسعة ستة مسارات، لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى، لدخول مواقف المركبات في موقع معرض إكسبو 2020، وكذلك تنفيذ جسرين بسعة مسارين لخدمة الحركة المرورية القادمة من أبوظبي باتجاه المعرض، وتنفيذ جسر بسعة مسارين لخدمة حركة خروج المركبات من المعرض إلى شارع الشيخ محمد بن زايد باتجاه أبوظبي.

أما التقاطع الثاني (تقاطع مطار آل مكتوم) فشمل تنفيذ جسر بسعة ثلاثة مسارات لخدمة الحركة المرورية القادمة من دبي والشارقة والإمارات الأخرى باتجاه موقع المعرض، وجسر بسعة مسارين لخدمة حركة خروج المركبات من المعرض باتجاه أبوظبي، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق سطحية، لتسهل حركة الالتفاف من وإلى أبوظبي، وإنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ محمد بن زايد. وأوضح أنه بافتتاح المرحلتين الأخيرتين، تكون الهيئة قد أنجزت جميع أعمال مشروع الطرق المؤدية لموقع معرض إكسبو 2020.



60 ألف مركبة في الساعة



يسهم المشروع في زيادة الطاقة الاستيعابية لتقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو من 8 آلاف مركبة في الساعة إلى 60 ألف مركبة في الساعة، وسينخفض زمن الرحلة من تقاطع الحوض إلى مدخل مطار آل مكتوم إلى 6 دقائق