دفاع روسي عن الجيش الوطني .. و«الوفاق» تنهار في محاور القتال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس السبت، عن الجيش الوطني الليبي، مؤكداً أنه معترف به دولياً، فيما ربط رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفجانج إيشينجر، بين وقف القتال في ليبيا ومنع تهريب وتصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع، مشدداً على ضرورة التصدي لعمليات تهريب وتصدير الأسلحة إلى أطراف الصراع في البلد الغني بالنفط، فيما شددت مصر، على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

وقال لافروف إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ليس رمزاً للانفصال، بل هو أحد طرفي النزاع في ليبيا، وباعتراف مجلس الأمن الدولي ومؤتمر برلين كطرف يمكن التفاوض معه. وأضاف، في تصريحات ، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن ليبيا ودولاً أخرى باتت تعاني الإرهاب بعد اندلاع ما يسمى «الربيع العربي».وأكد لافروف أن موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.

من جهته، قال إيشينجر، في تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية في عددها الصادر أمس: «سيتوقف القتال على الفور عندما تتوقف الإمدادات الخارجية وتصدير الأسلحة».

وكشف عن أن «هناك أطرافاً تنتهك قرار حظر تصدير السلاح لليبيا، وعلينا أن نفكر في كيفية إجبار هؤلاء على الجلوس على طاولة التفاوض والالتزام بها»، متابعاً «لا يوجد حل عسكري للصراع».

وتابع «إذا استمر عدم الامتثال لمخرجات مؤتمر برلين، فإننا بحاجة للتأكيد للأطراف المختلفة، بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية لقرار حظر تصدير السلاح». وأشار إلى أنه إذا كان هناك توافق على نشر قوة حفظ سلام أممية لمراقبة وقف إطلاق النار، فيجب ألا تتخلف ألمانيا عن الركب.

وكشفت مصادر أن هناك اشتباكات جراء خلافات بين ميليشيات الوفاق في غريان.

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وبدأت ميليشيات الوفاق في الانهيار بمحاور القتال بطرابلس ومصراتة، أمام تقدم الجيش الليبي.

وأعلن آمر غرفة عمليات «سرت-الجفرة» التابعة للوفاق حسن مانيطة استقالته من مهامه .

مصر تشدد على تنفيذ مخرجات «برلين»

وشددت مصر، أمس، على ضرورة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، حول تسوية الأوضاع في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع مستشار الأمن القومي الألماني يان هاكر على هامش أعمال الدورة ال56 لمؤتمر ميونيخ للأمن.

(وكالات)