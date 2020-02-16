الشيخة جواهر: العمل الإنساني بحاجــة إلـى ذوي الأيـادي البيضـاء

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أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة القلب الكبير؛ المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن العمل الإنساني اليوم في أمسّ الحاجة إلى شخصيات من ذوي الأيادي البيضاء تحمل قضايا اللاجئين وتعرّف العالم بمعاناتهم وحقوقهم.

جاء ذلك بمناسبة تجديد سمو الشيخة جواهر القاسمي، الثقة في الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مبعوثاً إنسانياً لمؤسسة القلب الكبير للمرة الثانية، نظير الدعم والجهود التي قدمها لمناصرة اللاجئين والمحتاجين، منذ منحه اللقب للمرة الأولى عام 2017.

ويمثل تجديد الثقة تقديراً لدور الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي المحوري في زيادة الوعي، حول أهمية الأعمال الإنسانية النبيلة، إضافة إلى جهوده في دعم المحتاجين واللاجئين من خلال العمل مع المؤسسة لتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، ومساهماته في الزيارات الميدانية التي نظمتها «القلب الكبير» لعدد من مخيمات اللاجئين.

واطلعت سمو الشيخة جواهر القاسمي مع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على منجزات المؤسسة التي أسهم في تحقيقها خلال ممارسة مهامه كمبعوث إنساني ل«القلب الكبير» منذ 2017، وشملت القطاعات الحيوية في تجمعات اللاجئين، والتعريف بقضاياهم وبناء الشراكات وحشد وتوحيد جهود المؤسسات لوضع خطط دعم طويلة الأجل، كما ناقشت سموها مع الشيخ سلطان بن أحمد، الخطط المستقبلية للسنوات القادمة وكيفية الارتقاء بنوعية البرامج والمشاريع الموجهة لدعم اللاجئين.

وأشارت سمو الشيخة جواهر القاسمي إلى أن لقب المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، ليس مجرد مكانة رمزية؛ بل يختزل كثيراً من المعاني والمسؤوليات، تتمثل في متابعة أمور اللاجئين والمحتاجين ولقائهم في مختلف أماكن وجودهم وتلمّس احتياجاتهم. وأوضحت سموها أن النجاح في هذه المهمات مرتبط بالحس الإنساني العالي والقناعات الراسخة، وهو ما أثبته الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي من خلال مساهماته في مشاريع وبرامج المؤسسة.

وقالت سموها: «لقد كان الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، جزءاً أساسياً من مشاريع المؤسسة التي استهدفت توفير خدمات الرعاية الصحية والتعليم والأمن الغذائي والاجتماعي لمئات الآلاف من اللاجئين والنازحين، وهذا يؤكد أهمية تجديد الثقة بالشيخ سلطان بن أحمد القاسمي مبعوثاً إنسانياً للمؤسسة للمرة الثانية على التوالي لنشهد مرحلة جديدة من المنجزات تستجيب للتحديات التي تفرضها حالات الصراع والأزمات التي تنتشر حول العالم».

من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن أحمد، عن بالغ اعتزازه بحمل اللقب الإنساني، وفخره بثقة سمو الشيخة جواهر، مشيراً إلى أن العمل الإنساني واجب ومهمة ينبغي الالتزام بهما على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأكد مواصلة العمل وحشد الجهود لنقل رسالة المؤسسة وترجمة أهدافها إلى برامج عمل تسهم في دعم القضايا الإنسانية ومؤازرة اللاجئين والمحتاجين حول العالم، مشيراً إلى دور المجتمع الدولي بأسره في إيجاد الحلول اللازمة لهذه القضايا؛ كونها مسؤولية إنسانية عالمية.

ودعا الشيخ سلطان بن أحمد المؤسسات كافة بمختلف تخصصاتها الاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنموية، إلى المشاركة في حل مشكلات اللاجئين الحياتية. وأوضح أن تداعيات اللجوء واسعة التأثير ولا تقتصر على حدود جغرافية معينة، مما يجعل التعامل مع تحدياتها مسؤولية كل فرد في هذا العالم بدون استثناء.

عامان من العطاء

ومنذ اختياره مبعوثاً إنسانياً للقلب الكبير، شارك الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي في العديد من نشاطات وفعاليات وبرامج المؤسسة التي رسخت مفهوم العمل الإنساني المستدام.

كما شارك خلال عام 2018، في توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة القلب الكبير، وصندوق ملالا في أكسفورد (بريطانيا).

وشهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة القلب الكبير، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والإمارات للمزادات.

وإلى جانب ذلك، شارك الشيخ سلطان في الجلسة الختامية لليوم الأول من مؤتمر الاستثمار في المستقبل بنسخته الثالثة، وأطلق من خلال الجلسة «إعلان الشارقة لتمكين الشباب».

وفي عام 2019 ترأس الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وفد مؤسسة القلب الكبير خلال زيارة ميدانية إلى مخيم كاكوما للاجئين في كينيا.