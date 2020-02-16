«ريمونتادا» النصر تشعل أجواء نهاية مباراته مع الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

انتهت مباراة النصر والشباب ضمن دوري المحترفين السعودي بفوز الأول 4-2 بعد «ريمونتادا» قوية، عاد بها حامل اللقب من بعيد وبعدما كان متأخراً 2-1 حتى الدقيقة 81 بفضل «هاتريك» المغربي عبدالرزاق حمدالله.

أبرز الردود كان تصريح البرازيلي بيتروس محور فريق النصر الذي وجه رسالة إلى رئيس نادي الشباب خالد البلطان قال فيها «رئيس الشباب يتحدث كثيراً، أريد توجيه رسالة إليه، عليك أن تحترم النصر، نحن أبطال الدوري، وعليك أن تغلق فمك».

في الجانب الآخر، قال خالد البلطان رئيس نادي الشباب «خسرنا بشرف، اعتقد أن الحكم لم يوفق باحتساب الهدف الأول للنصر لأن حمدالله ارتكب المخالفة على المدافع محمد سالم قبل التسجيل، هناك أخطاء تحكيمية حدثت في المباراة وتضرر منها الشباب». وأشار رئيس الشباب الى أن لاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي سينتقل للنصر الصيف المقبل لم يقدم مستواه المعروف في المباراة.

وأشعل سعود آل سويلم رئيس النصر السابق وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدة كتب فيها «ألف مبروك لكبير الرياض فوز مستحق ومشرف، وهارد لك لشيخ الباصات» في إشارة وصفت بأنها ترمز للباصات التي حملت بعض المشجعين من الجاليات الأخرى الذين تواجدوا في مدرج الشباب.