شكرا لقرائتكم خبر عن جائزة الشارقة للإبداع العربي بالرباط في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، عمق العلاقات بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة، حيث ثمن الوزير جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المستمرة في دعم الثقافة والمبدعين في مختلف مجالات الثقافة، مما جعل للشارقة حضوراً لافتاً في الساحة العربية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس، عبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، واشتمل اللقاء على تجديد التعاون بين الوزارة والدائرة، استعداداً لاستضافة الرباط لفعاليات جائزة الشارقة للإبداع العربي في دورتها القادمة التي ستنظم ما بين 16 و18 إبريل القادم.

وقال عبدالله العويس: «إن الدعم المستمر من صاحب السمو حاكم الشارقة، ومبادراته في دعم المبدعين والمثقفين في الوطن العربي والعالم، من شأنها تعزيز الروابط بين الشعوب، مما جعل الشارقة حاضرة بشكل دائم على خارطة الوطن العربي والعالم، عبر فعاليات وبرامج ثقافية متنوعة».

سيدي ولد الأمجاد ضيف الليالي

من جانب آخر افتتحت دار الشعر بتطوان مساء أمس، ليالي الشعر في المعرض الدولي للنشر والكتاب في مدينة الدار البيضاء في المغرب، بحضور الشاعر الكولومبي خورخي توريس ميدينا، ومترجمه الشاعر خالد الريسوني، إلى جانب الشعراء: الفلسطيني المتوكل طه، والمغربي محمد بنطلحة، وأمل الأخضر، إلى جانب سيدي ولد الأمجاد من موريتانيا، ضيف شرف الدورة الحالية من معرض الدار البيضاء. حضر الأمسية عدد من الشعراء العرب والمغاربة، في مقدمتهم زهير أبو شايب ومحمد علي الرباوي، وصلاح الوديع، إلى جانب مسؤولين من وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المغرب، وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية.

واستهل الأمجاد الأمسية الافتتاحية بقراءات شعرية، تغنى فيها بالعاصمة بغداد:

أعيدي لنا برح الغرام مجددا/‏ وسحرك يا بغداد في الروح في المدى. تناءت بنا عنك المسافات إنما/‏ تقربنا الأشواق جمعاً ومفردا. بوجهك من كل العصور حكاية/‏ تغني بها الدنيا مواويل خلدا. تطوف بهذا الليل أحلام شاعر/‏ تنبأ يوماً ها هنا وتمردا. أبغداد يا بيت القصيد وبحره/‏ وموجاً من الإلهام يستل موعدا. تساميت فوق الجرح ينزف قانياً/‏ وفوق ظلام الموت يشتد أسودا. ومن وجع الأيام داويت متعباً/‏ ومن صلوات الحب شيدت معبدا. تناءت بنا عنك المسافات إنما/‏ تقربنا الأشواق جمعاً ومفردا.

خورخي توريس ميدينا

أما خورخي توريس ميدينا، فمنذ ديوانه الأول «لحظات» أو «هنيهات»، وهو يقتنص اللحظات الشعرية المنفلتة ويقبض «أشعاراً سائلة» كما يقول.

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ومن يومها وهو يحتفي بهذه اللحظات إلى أن التقى جمهور دار الشعر في تطوان بالشاعر الكولومبي خورخي توريس ميدينا في المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء. وقد حضر إلى جانبه مترجمه الشاعر خالد الريسوني.

وأبدع المتوكل طه في ضيافة دار الشعر بتطوان، وهو يلقي قصائد عن القدس وعن الأم، فأنشد:

لها الأغنيات، وما نحت الماء في حجر الذكريات. وما تم في الكشف من غامض النور للعارفين، ولما سنكمل أحرفها في الصلاة. هي الأبجدية إن كتبوا مصحف الطين/‏ أو ما سيقرؤه العاشقون على شرفة للحنين.. وما طرزته في يوم عودتها الأمهات. وما من بلاد لنا غيرها، إنما الماء والنار والطين والريح والبذرة المشتهاة. أنا ذهب الخيط في ياقة العرس، أو رعشة النجم فوق الأيادي.

أنا سيد البر والبحر والنهر/‏ هذي البلاد بلادي. لها الأغنيات، وما نحت الماء في حجر الذكريات. وما تم في الكشف من غامض النور للعارفين، ولما سنكمل أحرفها في الصلاة.

أما المغربي الكبير محمد بنطلحة، فقد أبدع في ليلة الشعر الأولى، بقصائد فاجأ فيها المتلقين وباغت فيها المعنى.

واختتمت أمل الأخضر ليلة الشعر الأولى، ولسان حالها يهتف: «أمضي في الحب كمن يمضي إلى حتفه، أمضي في الحب، وأعلم أني كمن يقامر بآخر فلسٍ في جيبه، حتى إذا ما خسرتُ الرهان، رميت بنفسي في أول مقصورة/‏ أمضي... وأحرض الأغنيات في صدري، والكمنجات الراقدة في جيوب الذاكرة، أمضي في الحب، كمن يمضي إلى حتفه، أكتب وصيتي الأخيرة. أمضي إليه بكامل زينتي».

وتتواصل ليالي الشعر في المعرض، وهي الليالي، منذ أربع سنوات، غداة تأسيسها بناء على مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المغرب، ودائرة الثقافة في حكومة الشارقة، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

جوهر الكلمة

يرى خورخي توريس أن الشعر هو جوهر الكلمة/‏ والكلمة روعة الوجود، بينما يردد الكولومبي ذات قصيدة أخرى: جالساً في العسر/‏ لي النبات نفس/‏ أتقدم أتأمل أحمي ذاتي/‏ لكن حجراً متشظياً/‏ ينقذ هشاشتي فأروِّض النار/‏ أنا قوس أخرس وسهم ورمح/‏ محراث وعجلة وشراع/‏ أتحدث وشاهدي الأمس.