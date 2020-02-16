المتسابقون يتنافسون في 17 رماية بمهرجان الوحدات المساندة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

شهدت فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الوحدات المساندة للرماية 2020 الذي يقام تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمجمع ميادين الريف في العاصمة أبوظبي، إقبالاً كبيراً من الزوار الذين حرصوا على الحضور منذ بداية فعالياته، حيث سجل المهرجان منذ بدايته الأربعاء الماضي حضور أكثر من 35 ألفاً من مختلف الجنسيات.

شهد الفعاليات الافتتاحية الشيخ محمد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، واللواء الركن عبدالله مهير الكتبي، قائد الوحدات المساندة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بحضور عدد من كبار ضباط وقادة الوحدات المساندة للقوات المسلحة.

وقال العقيد المتقاعد طالب أبوطالب، رئيس اللجنة الإعلامية إن الإقبال اللافت من الزوار يؤكد هدف المهرجان في تنمية مهارات أبناء الدولة في الرماية الفردية والجماعية، وتعزيز روح التنافس وحب الوطن والولاء والانتماء إلى القيادة الرشيدة، وتعزيز التلاحم بين المؤسسة العسكرية وأفراد المجتمع.

واستمرت المنافسات الشديدة بين متسابقين في الرماية المختلفة والبالغ وعددها 17، تتضمن 11 سلاحاً للفردي والفرق والفئات العمرية المختلفة، وسط حماسة المشاركين والزوار، حيث قسمت الأسلحة إلى 3 فئات للرجال والنساء والناشئين (أولاد وبنات).

وتشمل مسابقات الرماية للرجال «البندقية فردي لمسافة هدف 200 متر من 17 عاماً فما فوق»، و«البندقية التراثية فردي لمسافة هدف 100 متر من 60 عاماً فما فوق»، «البندقية (سكوتون) فردي لمسافة هدف 50 متراً من 17 عاماً فما فوق»، «المسدس فردي لمسافة هدف 25 متراً من 17 عاماً فما فوق»، «إسقاط الصحون بندقية (فرق) من 17 عاماً فما فوق»، «إسقاط الصحون بندقية (فرق) من 50 عاماً فما فوق»، «إسقاط الصحون سكتون (فرق) من 60 عاماً فما فوق»، «الشوزن سكيت (فردي) من 18 عاماً فما فوق»، «الشوزن تراب (فردي) من 18 عاماً فما فوق»، «البندقية تارجت سبرنت (فردي) من 16 عاماً فما فوق»، «القوس والسهم (فردي) من 15 عاماً فما فوق».

وتضم الفئة النسائية مسابقتين: «البندقية (سكتون) فردي مسافة هدف 50 متراً من 18 عاماً فما فوق»، «مسدس فردي مسافة هدف 25 متراً من 18 عاماً فما فوق»، وللناشئين أربع مسابقات: «البندقية سكتون فردي أولاد من 10 - 16 عاماً»، «الشوزن سكيت فردي أولاد من 12-17 عاماً»، «الشوزن تراب فردي أولاد من 12- 17 عاماً»، «البندقية سكتون فردي بنات من 10 - 17 عاماً».

الأيدي المبدعة

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يجذب جناح «الأيدي المبدعة» التابع لحكومة وشرطة أبوظبي لقطاع أمن المجتمع ومديرية المؤسسات العقابية والإصلاحية، أنظار زوار مهرجان الوحدات المساندة للرماية، المقام حالياً بأبوظبي، في أجواء تعكس التسامح وإعلاء القيم النبيلة وهم يبحثون عن معايير الجودة العالية والتصميمات المميزة.

تشارك دائرة البلديات والنقل بلدية أبوظبي لأول مرة في المهرجان بجناح مميز لتعريف الجمهور والزوار بخدماتها وكيفية التسجيل في منصة «سمارت هاب» للحصول على الخدمات الإلكترونية لرفاهية وسعادة المجتمع.

وقال محمد العيدروس، مدير مكتب الدعم والمساندة، إن الجناح يشهد إقبالاً كبيراً، ويتميز بالحملات التوعوية لموظفي البلدية لخدمة زوار المهرجان في تحديث البيانات الخاصة بهم.

يشهد معرض الأسر المنتجة الذي يعرض منتجات وطنية متنوعة من خلال نوافذه التسويقية زوار المهرجان، ما جعله مقصداً ومعلماً رئيساً للمهرجان، لتأصيل التراث الوطني والمنتجات الشعبية التي كان يصنعها الآباء والأجداد.

وتضاعف عدد الأسر المواطنة المنتجة، المشاركة في فعاليات المهرجان هذا العام، إلى 500 أسرة، بعدما سجّل العام الماضي مشاركة 280 أسرة.

خليفة الإنسانية

تشارك مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في المهرجان بجناح مميز، لتعريف الزوار بمشاريعها ومبادراتها الإنسانية الإغاثية والتنموية المختلفة داخل الدولة وخارجها، ما يسهم في تعزيز التواصل والمشاركة في الفعاليات التي تقام على أرض الدولة، ويضم الجناح الكثير من الكتب والمجلات التي تحكي إنجازاتها محلياً ودولياً.

وقالت فاطمة المرزوقي، منسقة الجناح، إن مشاركة المؤسسة للعام الرابع تأتي استمراراً لدعمها لمبادرة «الأسر المواطنة» التي تعد من أهم المبادرات في استراتيجيتها الوطنية، مشيرة إلى أنها تدعم 45 أسرة مواطنة تشارك عبر 15 محلاً لعرض منتجاتها التراثية.