جمعة آل علي ينافس سلطـان الكتبي على كأس فزاع الذهبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أمل سرور

حفلت الحلقة الحادية عشرة من النسختين العشرين لبطولة فزاع لليولة، والخامسة عشرة من برنامج «الميدان» بالإثارة منذ دقائقها الأولى، بإعلان تأهل جمعة عبيد آل علي، لمواجهة سلطان عبدالله الكتبي في المنافسة على كأس فزاع الذهبية.

وبعدها بدأت المنازلة بين عيسى محماس الأحبابي وراشد سلطان الدرمكي المتنفسين على المركزين الثالث والرابع في البطولة التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في القرية العالمية في دبي.

وخلال الحلقة التي أقيمت أمس الأول، عاشت قلعة الميدان أروع الأوقات بين دقة الأداء والحماس الجماهيري في المدرجات.

مواجهة المركزين الثالث والرابع، استهلها الدرمكي بتقديم عرض مميز في بدايته من خلال الثبات في اليولة الأرضية، والقدرة على التحكم في السلاح والتنوع في الحركات. وفي محاولات «فر» السلاح نجح مباشرة من أول محاولة للوصول إلى خط الليزر وقرع أجراس الميدان، وهو ما حفزه في محاولاته التالية ليحصل على 49 نقطة.

وجاء الدور بعد ذلك على الأحبابي، الذي دخل بثقة وابتسامة واستعرض مهاراته في عملية التحكم في السلاح والدوران والتبديل بين اليدين. وفي «الفر» نجح في جميع المحاولات الست، لكنه تعرض لسقوط السلاح ثلاث مرات ليحصد 49 نقطة.

وألقى الشاعر عتيق خلفان الكعبي قصيدة جديدة بعنوان «شيخ المكارم»، مهداة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وقال: «سعيد للمشاركة الثانية في البرنامج، والأهم أن نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على دعمه للموروث الشعبي وتنظيمه بطولات في مختلف المسابقات للصقور والرماية والغوص وغيرها».

وقدم الفنان حربي العامري أغنيتين في الحلقة، الأولى «ويش علامك» وهي من أغانيه القديمة بناء على طلب الجمهور، وهي من كلمات سالم بن عيد المهيري وألحان علي كانو، والثانية جديدة بعنوان «يا معذب الوصف» من كلمات راشد بن سويلم العامري.

وأكد العامري الذي يشارك منذ أول بطولة، أن البرنامج مصدر فخر لجميع الفنانين الإماراتيين، ومنصة لهم لتقديم أنفسهم ومقابلة جمهورهم. وتمنى أن ينجح كل فنان في المشاركة في البرنامج لما له من أهمية في نشر وتعزيز الموروث الشعبي، وإبراز الفنون الإماراتية.



إبداع جماعي



أكدت سعاد إبراهيم بن درويش، مديرة إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أن جميع المشاركين أبدعوا في تقديم أجمل العروض وسط مستويات متقاربة جعلت السباق قريباً للغاية في نتائج التصويت والعلامات التي حصلوا عليها من لجنة التحكيم، ليكون مشهد الختام المقبل بين جمعة عبيد آل علي وسلطان عبدالله الكتبي، تتويجاً لجهود جميع اليويلة المشاركين.