«الوطني» يناقش مشروع مخزون السلع الغذائية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام ابوشهاب

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة بعد غد الثلاثاء، مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ويوجه عدداً من الأسئلة للحكومة.

ويوجه عبيد خلفان عبيد الغول عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً برلمانياً إلى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية والسلع، عن الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي.

وقال الغول ل«الخليج»: تم في الفترة الأخيرة إيقاف بعض الشركات عن التداول في الأسواق المالية المحلية بسبب خسائرها المتراكمة وشركات أخرى متعثرة، أو ثار حولها الشكوك بشأن مشاكل مالية، وبالتالي تجميد أموال المستثمرين لمدة طويلة، مشيراً إلى أن دور هيئة الأوراق المالية والسلع هو تولي القضايا المتعلقة بهذا الشأن بهدف النهوض بسوق الأوراق المالية.



الإجراءات

أوضح عبيد خلفان عبيد الغول عضو المجلس الوطني الاتحادي أن الهدف من السؤال، التعرف إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي بهدف تحسين أدائها من أجل عدم دخولها إلى قائمة الشركات الموقوفة، وبالتالي تبخر جزء من أموال المستثمرين قبل إيقاف هذا النوع من الشركات بسبب نزول سعر سهم هذه الشركة المتواصل قبل الإيقاف ومن ثم تجميد أموال المستثمرين لمدد طويلة تستغرق سنوات. وأكد أهمية الشفافية في قرارات الشركات، وضرورة قيام الهيئة بإطلاع المستثمرين على أدق التفاصيل.