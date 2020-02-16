محمد بن راشد يشهد اليوم افتتاح «منتدى المرأة العالمي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

يشهد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم، الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة العالمي - دبي 2020، المقام تحت رعاية سموّه، وتنظّمه مؤسسة دبي للمرأة يومي 16 و17 فبراير، بحضور لفيف من كبار المسؤولين والمؤسسات والمنظمات الدولية والمتحدثين الملهِمين، والجهات المعنية بدعم المرأة، إلى جانب وفود 87 دولة، تجتمع في دبي للمرة الثانية التي تستضيف فيها هذا التجمع الأكبر من نوعه عالمياً، باستقطاب نحو 3 آلاف مشارك، من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم.

عبر 60 جلسة نقاشية موسعة، وورشة متخصصة، سيتناول نحو 100 متحدث رفيع من داخل الدولة ومختلف أنحاء العالم، سبل زيادة مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما في قطاع ريادة الأعمال، ومع استضافة دبي على هامش أعمال المنتدى للقمة الإقليمية لمبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تتخذ من البنك الدولي مقراً لها، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستقطبة 250 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين، وقيادات ورائدات الأعمال من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، وتركز نقاشاتها على النهوض بمشاركة المرأة وتوسيع فرص نجاحها في رعاية الأعمال.

وأكدت قرينة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، أن المنتدى فرصة نموذجية للإضاءة على ثمار التجربة المتميزة لدولة الإمارات في دعم المرأة، والتعريف، على نطاق واسع، بمردود هذه المسيرة الناجحة التي خاضتها على مدار سنوات، في ضوء رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي وضعت ملف دعم المرأة في مقدمة الأولويات، لتتحول دولة الإمارات إلى مرجعية مُلهِمة في هذا المضمار إقليمياً ودولياً.

وقالت سموّها: «حريصون على اتباع نهج دولة الإمارات في إتاحة الفرص لحوار عالمي بنّاء، يخدم الإنسانية ويعينها على مواجهة كل التحديات، ويعظّم قدرات المجتمعات في مختلف جنبات العالم، على الوفاء بمتطلبات التطوير والتنمية المستدامة، وهو ما نسعى عبر هذا التجمع الضخم لتحقيقه، وهدفنا العمل يداً بيد مع المنظمات الدولية والجهات المؤثرة في العالم، لإفساح المزيد من الفرص للمرأة والنهوض بأدوارها المؤثرة في المجالات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وكلنا ثقة بأن الأفكار الملهمة التي ستتلاقى في هذا المنتدى المهم، ستكون لها انعكاساتها الإيجابية الكبيرة في دفع تلك الجهود قدماً، لتظل الإمارات دائماً صاحبة الثقل الاستراتيجي في مسيرة إرساء أسس المستقبل الواعد الذي يحلم به الجميع».

فيما قالت منى المري، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب: «إن استضافة دولة الإمارات للمنتدى، خير برهان على الأثر الكبير للدعم المتواصل الذي تمنحه قيادتنا الرشيدة لهذا الملف المهم الذي وضعته حكومتنا في صدارة الأولويات ضمن طموحها، لبناء قاعدة متكاملة الأركان، للانطلاق بقوة نحو المستقبل، مع قناعة راسخة بأن المرأة التي تشكل نصف المجتمع، لا بدّ أن يكون لها دور في دفع مسيرة التقدم، وأن يكون لها حضورها الواضح في ميادين العطاء التي أثبتت فيها جدارة نوعية وكفاءة كبيرة ما أهلها للوصول إلى أرقى المناصب ورشحها لتقلّد العديد من المناصب العليا في مختلف المجالات».

ويناقش المنتدى موضوعات مهمة مرتبطة بواقع دور المرأة ومستقبلها في المنطقة والعالم، ليؤكد مكانته منصة رائدة تجمع نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء الدوليين للتأثير في السياسات والشراكات التي تعزز دور المرأة الإيجابي، من أجل مستقبل أفضل للجميع، فيما يأتي تنظيم مؤسسة دبي للمرأة لهذا الحدث الكبير تماشياً مع أهدافها ورسالتها في اتجاه الارتقاء بمستوى مشاركة المرأة في إرساء أسس المستقبل المنشود، كما يدعم المنتدى فرص إبرام المؤسسة لشراكات جديدة وكذلك توطيد شراكاتها القائمة مع الجهات الدولية الفاعلة في هذا المجال بما يعزز المردود المنتظر لجهود دعم المرأة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وستدور مناقشات القمة في إطار أربعة محاور رئيسية هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل، حيث يستعرض المتحدثون السبل الكفيلة بتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في مراكز صنع القرار، وتسريع وتيرة مشاركتها في الاقتصاد لاسيما عبر بوابة ريادة الأعمال، فضلاً عن تعزيز دور المرأة في بناء مجتمعات مستدامة، تتميز بتكافؤ الفرص في الحصول على فرص متوازنة من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الثقافية والاجتماعية من أجل حياة أفضل. في حين سيكون موضوع تعزيز مستوى الابتكار لدى المرأة والارتقاء بمستوى إسهامها في استشراف آفاق الثورة الصناعية الرابعة حاضراً على أجندة المنتدى.