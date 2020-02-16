«الشارقة لمراكز الاتصال».. حلقة وصل بين الباحثين ومقدمي الخدمات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”



ينطلق ملتقى «مراكز الاتصال» في دورته الأولى، التي ينظمها «مركز الشارقة للاتصال»، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحت شعار: «نحو تواصل فعال»، في 17 فبراير/‏‏شباط، بجلستين حواريتين وورشتين تفاعليتين، تبحثان مستقبل مراكز الاتصال، وأبرز الأساليب الفعالة والمبتكرة؛ لتطوير آلية عمل المراكز والعاملين فيها.

وقال خالد النقبي، مدير المركز: «إن تنظيم الملتقى هدفه تبادل مختلف الخبرات مع العاملين، كما سيكون محطة تستعرض أبرز التقنيات، وأفضل الممارسات المرتبطة بإدارة علاقات العملاء، ونسعى لأن تكون الفعالية حلقة وصل بين الباحثين ومقدمي الخدمات على كل المستويات».



مستقبل المراكز



وتناقش أولى ورشات الملتقى «مراكز الاتصال والاستعداد للخمسين» الأساليب الفعّالة، وآلية إدارة توقعات المتعاملين، وسبل إرضائهم؛ حيث أصبح هذا المجال ينمو سريعاً، ولا بدّ من تعزيز مهارات التواصل مع المتعاملين الداخليين والخارجيين، ورفع كفاءة العاملين والمشرفين والإداريين، والمدربين في طرق التعامل مع المتعاملين باختلاف فئاتهم وتصنيفاتهم؛ لتمكينهم من تحقيق سعادتهم. وتبحث ثانية الورش موضوع «الجيل الجديد لمؤشرات الأداء في مراكز الاتصال»، وتستعرض آليات تطوير قياس مؤشرات الأداء في المراكز، التي تعد إحدى أهم الوسائل التي تسعى إليها الإدارات في ضوء التطوير الشمولي لتطوير الأعمال، وتحقيق مستويات عالية من الجودة والتميز.

وتناقش أولى جلسات الملتقى بعنوان: «الاستثمار الأقوى.. تمكين القوى البشرية» أهمية تمكين الأفراد؛ كونهم القيمة الحقيقية لأي مؤسسة.

وتركز الجلسة على مراكز الاتصال الوطنية؛ بوصفها منصة عالية المستوى للاستثمار في القوى البشرية.