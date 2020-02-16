شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. قوة بزى مدنى تقتحم ساحة الخلانى وتحرق خيام المعتصمين وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد ناشطون عراقيون، مساء اليوم السبت، بأن قوة ترتدى الزى المدنى اقتحمت ساحة الخلانى وسط العاصمة بغداد وأحرقت خيام المعتصمين، وأضاف الناشطون، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن: "هناك أنباء عن إطلاق نار من قبل مجهولين على المعتصمين فى ساحة الخلانى".

يأتي ذلك بعد تأكيد رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، في وقت سابق اليوم، أنه اقترب من تحقيق "إنجاز تاريخي" يتمثل بتشكيلة حكومية مستقلة "من الأكفاء"، دون تدخل أي طرف سياسي، وأشار رئيس الوزراء العراقي المكلف، إلى أنه سيتم طرح أسماء هذه "الكابينة" خلال الأسبوع الجاري، "بعيدا عن الشائعات والتسريبات".

وأعرب عن أمله في أن "يستجيب أعضاء مجلس النواب، وأن يتم التصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

واجتاحت تظاهرات شعبية في مختلف أنحاء العراق، منذ أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادية والتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، مطالبين بحكومة جديدة بعيدة عن الانتماءات السياسية.

يذكرأن، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم السبت اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى الموصل، وكان يعمل ضمن ما يسمى وحدات الاسناد العام خلال فترة سيطرة التنظيم على المدينة.

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وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن قوة مشتركة من فوج طواريء الشرطة الثامن ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، شنت حملة تفتيش مفاجئة فى منطقة حى 30 تموز فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وأضاف البيان أن القوة تمكنت من القبض على الداعشى (ح ع م غ) المكنى بـ "أبو عبيدة" والذى كان يعمل فيما يسمى (وحدات الاسناد العام) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت سابقا عن القبض على داعشيين اثنين فى الجانب الأيسر لمدينة الموصل، أحدهما كان يعمل فيما يسمى بـ"الحسبة" خلال فترة سيطرة "داعش" على المدينة.

فى سياق متصل، تمكنت قوات مكافحة المتفجرات بالعراق اليوم السبت من تفكيك عبوة ناسفة محلية الصنع كانت مزروعة على طريق سريع فى محافظة بابل.

وذكرت (السومرية نيوز) أنه تم إبطال مفعول العبوة وتفكيكها وفتحت سلطات الأمن تحقيقا فى الحادث.