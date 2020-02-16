الاتحاد يتأهل لمواجهة الشباب في نصف نهائي كأس محمد السادس

صحيفة الخليج الالكترونية تأهل الاتحاد إلى دور الأربعة من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بعد فوزه على أولمبيك آسفي المغربي بهدفٍ دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد المسيرة الخضراء في مدينة آسفي في المغرب، مساء اليوم السبت. سجل هدف الاتحاد مهاجمه البرازيلي رومارينهو بطريقة رائعة عند الدقيقة (49). وجاء تأهل الاتحاد بعد انتهاء نتيجة مباراة الذهاب في جدة بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق. بهذه النتيجة تأهل الاتحاد لمواجهة الشباب في دور الأربعة من البطولة.

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